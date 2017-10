Lima está plagada de construcciones peligrosas y este reportaje lo confirma [VIDEO y FOTOS]

En el transcurso de los días han sido muchos los reportes sobre malas construcciones que, en Lima y provincias, podrían caer de ocurrir un sismo de gran intensidad. El caso comenzó con un predio en la transitada avenida Abancay, el cual sorprendió a más de uno debido a su delgada infraestructura que lo hace lucir más como un wáfer que como un edificio.



Es así que el programa Cuarto Poder emprendió una cruzada para ubicar a las peores construcciones de Lima, logrando con un espantoso éxito su objetivo. Y es que todo indica que la ciudad está plagada de edificaciones que son vulnerables ante un terremoto.



Un claro ejemplo se tuvo en el inicio del reportaje. Este es el balcón de una casa de Independencia (norte de Lima) que está apoyado en solo un maltrecho palo. Pero ello no es lo peor ya que la estructura no está unida con el resto de la vivienda, 'flotando' en el aire.



Un especialista consultado por Cuarto Poder indicó que el balcón podría caer en cualquier momento, no importando si sucede un temblor. Solo se tiene que empujar el palo para que el balcón se convierta en puro polvo. ¡Ay, Lima! ¡Cómo dueles!

GAMARRA

Uno de los casos más peligroso está en el conocido emporio comercial de Gamarra, ubicado en La Victoria. Sí, leíste bien. El lugar donde muchos en Lima compran su ropa tiene un edificio más que riesgoso para quien transite por ahí.



Se trata de la galería Olinda, la cual tiene 13 pisos. Cuarto Poder mostró que el ancho de la base de este local es solo una pequeña tienda. Aparte de este edificio, más predios en esta parte de Lima también contravienen aspectos técnicos.