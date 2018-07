Lima: Conoce las zonas más peligrosas y los lugares donde roban celulares, carteras y relojes todo el día | FOTOS

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) , en Lima, 13 de cada 100 personas han sufrido robo de celular, dinero u otras pertenencias, mientras caminaban por las calles. Además de evitar las zonas peligrosas, es necesario tomar otras precauciones.



En el Centro de Lima , el jirón Huánuco, las cuadras 12, 13 y 14 de Junín y la Plazuela de la iglesia Santo Cristo (jirón Áncash), son las zonas más ‘picantes’, según Abdul Miranda, jefe de Seguridad Ciudadana de la comuna metropolitana.



“Aquí, lo que más se registran son arrebatos, bujieros y asaltos a las personas que están caminando”, contó a Trome .

Otras zonas ‘problemáticas’ son el cruce de las avenidas Grau con Aviación y Aviación con Gamarra (La Victoria).



Según la lista de lugares peligrosos , dependiendo de las horas del día, que dio hace meses la Policía Nacional, en las avenidas Francisco del Castillo (Miraflores) y Javier Prado, frente al colegio ‘San Agustín’ (La Victoria), entre las 7 y 10 de la noche, se registra gran cantidad de robos de celulares y carteras.

En San Isidro , las calles preferidas por los delincuentes son Las Begonias, El Golf y Camino Real.

RECOMENDACIONES



El exjefe del Escuadrón de Emergencia y Águilas Negras, Carlos Remy Ramis , recomienda:



- Cuide sus pertenencias en la calle, restaurante o cualquier otro lugar público.



- Use el ‘handfree’ (manos libres) si necesita hacer o responder una llamada urgente, pero esté atento.



- No se distraiga con su celular revisando redes sociales o chateando.



- No luzca sus joyas ni relojes y menos si es de noche y la zona solitaria