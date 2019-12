Momentos de terror fueron los que vivió una pareja que fue violentamente asaltada cuando ingresaba a su casa en Lince. Por suerte, un vecino de la zona frustró el robo con varios disparos al aire. Todo ocurrió en la cuadra 21 del jirón Sinchi Roca.

Según América Noticias, los ocupantes de la camioneta que regresaban de la jurisdicción de San Miguel fueron seguidos por unos malhechores que se desplazaban en un vehículo negro marca KIA, de placa D1P694. Además, otro ladrón a bordo de una moto rondaba el lugar.

Imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran cuando un delincuente camina hacia la pareja y los amenaza con un arma. El robo estuvo a punto de concretarse, pero un vecino que se encontraba en una esquina con un grupo de personas realizó disparos para alejar a los delincuentes, indicó el matinal.

En ese momento, el agraviado Aldo Álvarez ingresó al edificio, mientras la mujer retornó nuevamente al auto para ponerse a buen recaudo. Luego se observa cuando el malhechor armado aborda la moto que rondaba el lugar y huye.

“Estaba mi suegra y mi bebe en el vehículo donde me transportaba. Una persona se acerca por la parte frontal y apunta a mi esposa. Ahí es cuando ella grita y me encuentro cara a cara con el delincuente. Él me dice ‘las llaves’. El señor de la moto dijo ‘dispara, dispara’. En ese momento, por milagro había un grupo de cinco personas en la esquina, un vecino que es agente policial hace disparos al aire. Lo que queda claro es que querían el vehículo para seguir robando”, contó Aldo Álvarez.

Vecino frustra con disparos al aire asalto a pareja en exteriores de edificio. (Video: América Noticias)