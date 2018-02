Se salvó de una muerte segura. El músico y folclorista Henry Luigi Aguilar Terrones (39) conoció a una atractiva joven en un video pub del centro de Lima y luego se dirigieron a un bar de Lince, donde bailó y la pasó muy bien, pero al retirarse ella le dio de beber agua y él perdió el conocimiento. Horas después despertó, sin ninguna de sus pertenencias, en una solitaria calle de El Agustino.



La víctima, quien radica en España y llegó a Lima para visitar a sus padres, salió con sus hermanos a tomar unos tragos en la Plaza San Martín, pero luego sus familiares se retiraron y él se quedó con tres chicas que conoció en el lugar.



“Dos de ellas se fueron y me quedé con ‘Matilde’. Luego, por iniciativa de ella, nos dirigimos a otro local en Lince, allí bailamos y nos hicimos un ‘selfie’, que se lo envié a mi hermano por WhatsApp. Después seguimos bebiendo hasta que ella dijo que la esperaba un taxi y acordamos irnos en el mismo carro”, explicó Henry Aguilar.



BOTELLA

Agregó que en el trayecto la chica pidió que le compre una botella de agua. “Me bajé y cuando le di la botella, me dijo que no era de su gusto, que le traiga de otra marca. Cuando volví al carro me hizo probar de la primera botella y el agua tenía un sabor muy fuerte. Luego no recuerdo nada”, explicó.



El músico despertó tendido en la vereda de la cuadra 1 de la avenida Riva Agüero, en El Agustino. “Esa mujer me robó mi celular valorizado en cuatro mil soles, mi billetera con mil 200 soles, tarjetas de crédito y documentos”, contó el agraviado, quien mostró la foto de la joven, y acudió a la comisaría de Lince para denunciar el caso.

