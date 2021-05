El noticiero América Noticias difundió el video del preciso momento en que Jonathan Inga Miranda, vigilante del hotel Wellspring, ubicado en la cuadra 4 de Bernardo Alcedo en el distrito de Lince, fue asesinado. El crimen ocurrió en el cuarto piso del establecimiento, la madrugada de este domingo.

Imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran al hombre de 32 años corriendo por los pasillos del hotel tras escuchar gritos y forcejeos que provenían de una de las habitaciones. Una vez en el cuarto piso, Inga Miranda abre la puerta de emergencia y recibe un disparo en el pecho.

Luego, vigilante aparece agarrándose el pecho y tratando de salir del lugar. Mientras, otra cámara de seguridad registró que, una vez producido el disparo, un hombre y una mujer que se encontraban en la zona de la puerta de emergencia se retiraron a su habitación.

El matinal indicó que el policía Pablo Pérez Malpartida, quien labora en el área de planeamiento de crimen organizado de la Dirincri y Carla Magaly Ordinola Rojas fueron detenidos por el caso. Hasta el momento se desconoce quién efectuó el disparo.

La familia pide que se sancione al responsable, sin embargo; cuestionó que hasta el momento no se les brinde más información respecto a la muerte de Inga. Temen que los involucrados sean liberados.

“Están esperando los resultados de las pruebas de absorción atómica, si la huella de su mano coincide con la pistola”, dijo uno de los familiares del vigilante asesinado. Me comentaron que eso demora 4 o 5 días, y que ellos solo pueden estar detenidos por 48 horas. Si no hay pruebas fehacientes serán liberados porque no los pueden retener por mucho tiempo”, contó uno de los familiares del vigilante asesinado.