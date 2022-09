En el mes de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales del 2022. Los peruanos deberán elegir a sus autoridades para el periodo 2023 – 2026.

¿Cuándo son las Elecciones 2022?

A través de un decreto supremo, el Ejecutivo convocó oficialmente para que el próximo domingo 2 de octubre del presente año se realicen las Elecciones Regionales y Municipales para todos los departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao.

¿Cómo consultar cuál es mi local de votación para las Elecciones 2022?

A continuación, conoce los pasos para conocer tu local de votación:

PASO 1: Ingresar al portal habilitado por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) AQUÍ

PASO 2: Coloca el número de tu DNI

PASO 3: Al ingresar al portal se brindan los detalles de tu local de votación. La ONPE permite imprimir la información para tener todos los datos a la mano.

¿Cómo consultar cuál es mi local de votación para las Elecciones 2022?

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

La ONPE ya designó a las personas que cumplirán con el rol de miembros de mesa. Para verificar si fuiste elegido debes seguir los mismos pasos explicados previamente.

¿Puedo votar y no ser miembro de mesa si es que salí elegido?

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, si en caso no puedas cumplir con tu obligación, debes presentar una justificación cinco días calendario antes de los comicios electorales, es decir como plazo máximo el 27 de setiembre.

Si no puedes ejercer como miembro de mesa, sí puedes acudir a ejercer de tu voto sin ningún problema; sin embargo, si deseas no presentarte, deberás pagar dos multas, una por no cumplir con tu rol y otra por no sufragar.

TE PUEDE INTERESAR

Rafael López Aliaga revela por qué no saludó a Daniel Urresti antes de presentarse en debate

Elecciones 2022: Debate entre candidatos a la Alcaldía de Lima se realizará el domingo 25 de setiembre

Si no puedes ser miembro de mesa, esta es la fecha límite para presentar tu excusa