El escritor Jorge Cuba Luque es profesor, vive en Francia hace más de tres décadas y vive apartado del círculo literario peruano. La editorial independiente Campo Letrado ha publicado sus dos últimos libros (Ladrón de libros y Mundiales y destinos), y ahora han lanzado en formato e-book Siete cuentos de amor y desamor, que terminó durante la cuarentena en el país europeo.

¿Por qué decidiste publicar en formato e-book este libro?

Fue una decisión de Campo Letrado debido a la pandemia y Siete cuentos de amor y desamor fue, también, una consecuencia de la pandemia porque lo escribí durante la cuarentena. El año pasado iba a publicar una novela con la misma editorial, pero la presentación y la edición se hicieron imposibles. Después de unos meses, resignado y encerrado, me dediqué a retomar algunas ideas que tenía pendientes como estos cuentos, así que decidieron publicarlo como e-book. Me pareció conveniente por las circunstancias.

¿Todos los cuentos fueron escritos durante la cuarentena?

Sí, solo hubo uno que ya estaba escrito, pero los demás fueron escritos en esa etapa. Al terminar el primer cuento, cuando ya estábamos en cuarentena, se me vino la idea de seguir escribiendo más cuento, que me han liberado durante la cuarentena.

'Siete cuentos de amor y desamor' de Jorge Cuba Luque fue publicado en e-book por Campo Letrado.

Con Siete cuentos de amor y desamor demuestras que el amor aún no se ha terminado en la literatura.

Había un riesgo porque parecía que el tema del amor en la literatura estaba gastado, que había pasado de moda. Ahora se escribe de temas políticos y problemas sociales, pero me aventuré con el amor. La literatura amorosa se ha quedado encajonada, pero estos cuentos van más allá porque no todos tienen finales felices. Fue una forma de acercarme a este viejo tema que es parte de la vida cotidiana.

En el cuento Amor eterno reflejas que, tal como sucede en muchas ocasiones, las parejas se aburren y, al final, terminan separándose. Pero hay otras que, para que esto no llegue a suceder, prefieren tomar caminos diferentes.

Le puse Amor eterno porque hay momentos cumbres en esta relación fugaz, además que nadie te quita lo bailado: es un recuerdo que te queda para toda la vida. Incluso, cuando esto pasa ya no te enamoras con más intensidad, sino de otra manera. Hay una canción de Edith Piaf que se llama Himno al amor, que en castellano dice algo como: “si un día la vida te arranca de mí/ y si mueres estando lejos de mí/no me importa/ porque yo sé que moriré y estaremos juntos en la eternidad”. El final de la letra es: “Dios reúne a aquellos que se aman”. Creo que eso es absoluto. Todos nos hemos enamorado apasionadamente y hay que vivirlo.

En Albamariel propones el formato epistolar, sobre todo, ahora que se ha perdido el afán de enviar cartas amorosas.

Ahora todos utilizan las redes sociales o el Whatsapp. Es muy difícil que una pareja mantenga ese intercambio epistolar. El epígrafe de ese cuento es la canción Cartas amarillas de Nino Bravo, que era un amoroso.

¿Eres melómano?

Lo fui, pero ahora soy melómano de otro género musical. Yo crecí en la época de los grandes baladistas como Raphael, Julio Iglesias, Roberto Carlos, Sandro y Leo Dan, que transmitían el amor. Luego descubrí el jazz en Lima y en París, a la que voy cuando puedo.

Por eso, hay un cuento dedicado al jazz como Jazz for the happy few.

En los años 90 vivía en París, escuchaba mucha radio y había un programa que se llama como el título del cuento. Allí descubrí la riqueza del jazz, que es lo que más escucho ahora, pero nunca olvidó mis orígenes.

Jorge, hace muchas décadas te mudaste a Francia y te has mantenido al margen de los círculos literarios peruanos.

No hago vida literaria en Perú porque mi vida está en Francia. Aquí he desarrollado mi vida como profesor y he preferido mantener un perfil bajo. Conozco a varios escritores peruanos, con los cuales he forjado una amistad a través de los años. Campo Letrado hace un trabajo excepcional. Tampoco soy un escritor maldito que quiere ser publicado en la posteridad. Yo publico para que me lean en esta época.

¿Cómo ves la situación actual política y social del Perú desde Francia?

No sé qué clase de Bicentenario vamos a celebrar. En Francia, la gente no se muere por falta de oxígeno, pero el temor es que los servicios de urgencia colapsen.

El amor y el desamor nunca se van a ir, pese a que la sociedad ‘avance’, siempre van a estar allí.

Por una parte, hemos avanzado esporádicamente, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que hemos retrocedido. Se supone que el desarrollo hacía más grande a la humanidad, pero se ha vuelto más egoísta.

MÁS DATOS

Jorge Cuba Luque nació en Lima en 1960. Ha publicado los libros de cuentos Colmena 624 (1995) y Ladrón de libros (2002, reeditado en Campo Letrado en 2015), el volumen evocativo Yo me acuerdo (2008), la novela Tres cosas hay en la vida (2010) y Mundiales y destinos (2018), un conjunto de relatos de personajes que participaron alguna vez en un mundial de fútbol.

Estudió Derecho en la Universidad de San Marcos y se graduó de abogado en 1988. En 2004 obtuvo en la Universidad de Toulouse-Le Mirail (Francia) un doctorado en Estudios sobre América Latina tras sustentar su tesis La presse de Lima et la littérature urbaine au Pérou. 1948-1955.

