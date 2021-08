Hace unos seis años Alexis Iparraguirre y Francisco Joaquín Marro se juntaron con otros escritores de ciencia ficción para preguntarse cuál es el futuro de este género en el Perú. En ese camino surgió la idea de la antología Esta realidad no existe. Justo cuando ya estaba casi todo terminado llegó la pandemia y tuvieron que esperar. La editorial Estruendomudo ofreció el libro en preventa y los ejemplares se agotaron. Hoy, el libro es una realidad.

¿Se lee ciencia ficción en el Perú? Por supuesto. Sin embargo, hay un problema: la poca difusión y la manera como es dejado de lado por la crítica literaria, admitió Iparraguirre a este diario.

“Había la impresión de la crítica que los trabajos de ciencia ficción no eran adecuadamente literarios, que no eran literatura, lo cual no es cierto. Entonces en este ambiente sobre el futuro del género me fui reuniendo con algunos escritores y formamos una pequeña tertulia. Allí, salió la idea de tratar de colocar los cuentos de ciencia ficción en un lugar expectante e interesante tanto para la crítica como para los lectores”, dijo el autor de El inventario de las naves y El fuego de las multitudes.

Había dos premisas en la antología: que sean de relevancia como calidad literaria y que sean temas difíciles o problemáticos de tratar en la tradición realista.

Iparraguirre y Joaquín Marro tuvieron una base de trabajo muy intenso con los escritores en la antología. Hubo llamadas, reuniones, correos electrónicos, correcciones que iban y venían. Fue un proceso largo y tedioso con un resultado favorable: la publicación de Esta realidad no existe.

Portada del libro 'Esta realidad no existe'. (Estruendomudo).

“Me pareció importante crear un núcleo de gente convencida en la antología. Fuimos escogiendo autores que nos parecían interesantes. La participación de los escritores fue genial. Nos llamábamos todos los días para trabajar los cuentos. Quisimos que entendieran que había un método profesional para todo y no es que no lo tuvieran, pero había que afinarlo para encontrar esa originalidad que nos convenía a todos como propuesta, ese tema espectacular que necesitábamos para el libro”, comentó Iparraguirre.

Llegada a un poco más de 200 páginas consideraron que el libro ya estaba terminado, pero faltaba algo más: un manifiesto.

“Queríamos contar a los lectores qué es lo que estamos proponiendo en la antología y que lo estamos haciendo desde un escenario emergente donde hay mucho interés, pero también hay mucha desatención. La fantasía y la ciencia ficción están en todos lados en nuestras vidas: videojuegos, películas, series de televisión, internet, está en nuestra cultura, pero los críticos no lo pueden ver como proceso. Hay pocos críticos que lo hacen, pero lo entienden en la literatura peruana como un discurso académico, lo que no está mal, pero creo que esta literatura tiene más conexiones multimediáticas, más vinculadas con la tecnología audiovisual del presente y los procesos comunicativos del siglo XXI”, dijo el escritor peruano.

Alexis Iparraguirre es autor de 'El inventario de las naves' y 'El fuego de las multitudes' y antologador de 'Esta realidad no existe'. (Foto: Trome)

Durante pandemia, cuenta Iparraguirre, quisieron publicar la antología con editoriales, sin embargo, siempre saltaba la pregunta: ¿ciencia ficción con escritores peruanos?

“Era muy difícil de manejar, sobre todo, porque el mercado editorial es muy pequeño. Encontramos a Estruendomundo que fue perfecto porque tienen al público joven y el mundo cultural siempre está atento a lo que la editorial hace. Hubo un cruce afortunado”, comentó.

La preventa fue un éxito. Todos los escritores de la antología y los antologadores se movieron en redes sociales y lograron vender todo.

“Los lectores fueron los que apoyaron este tipo de iniciativa, no tendría ningún sentido publicar un libro tan bonito y tan arriesgado sin el apoyo de los lectores”, mencionó.

¿Por qué crees que la crítica peruana no se fija en la literatura de ciencia ficción?

En Estados Unidos y en Europa la ciencia ficción ha sido un consumo masivo; un mercado gigantesco que satisfacía gente que quería entretenerse a inicios del siglo XX. Esa industrialización de las revistas y los libros nunca se produjo aquí, que hemos sido un medio editorial raquítico como industria local, sobre todo, en los últimos 50 años pese al despegue de las editoriales independientes. Entonces, esto reduce bastante las posibilidades que se produzca un mercado editorial masivo para el entretenimiento. Los escritores que han publicado ciencia ficción en el Perú han tenido que recurrir al mismo aparato crítico que el resto de la literatura peruana. Y en la mayoría de los casos, aunque hay excepciones como Ricardo González-Vigil, José Güich, José Donayre, Elton Honores, que valoran la presencia de la ciencia ficción, en general, estos escritores han tenido que plegarse a esta forma de valoración a lo que se ha llamado la tradición nacional, que es muy valiosa literariamente. Sin embargo, no tiene muchas conexiones con lo que hace la ciencia ficción en el Perú.

Por eso, el título del libro es Esta realidad no existe. Antología de escritores en el Perú.

Sí, quería dar a entender que eran escritores que han nacido en el Perú. No es una literatura nacional, en el sentido que pueda representar problemas sociales y psicológicos de la vida como un peruano. La literatura de ciencia ficción viene de un origen distinto y la crítica peruana está más apegada a otros criterios de lectura, otros principios de evaluación muy distintos, como una especie de entretenimiento para gente adulta, lo cual es legítimo, o la consideran una literatura completamente marginal, secundaria, que no responde a los principios de la tradición nacional.

HABLAN LOS ESCRITORES

Escribir para Esta realidad no existe fue una experiencia única. Cuando Alexis me contactó me dijo que había elegido uno de mis cuentos ya publicados. Sin embargo, a principios de 2019, cuando el libro estuvo a punto de salir con un sello transnacional con nombre de bovino, Alexis me contactó preocupadísimo pues al director editorial no le gustó mi cuento y, para meterle más drama al asunto, me daba dos semanas para enviarle algo nuevo. La verdad, y no se lo dije a Alexis en ese momento, pensé en desistir de la convocatoria en ese momento. Sin embargo, decidí escribir un cuento de ficción eco especulativa que postergué durante años, daba igual si quedaba o no, escribiría porque me daba la gana, no por el deadline o la presión de “publicar”. Dos semanas, dijo ese editor en aquel entonces, y aquí estamos, tres años después, haciendo fuerza común para que ese libro termine de existir.

Jeremy Torres-Montero

El interés por participar en la antología Esta realidad no existe nace con la invitación de Alexis y para dejar una huella o una marca que sea diferente a lo que usualmente escribíamos en novelas o cuentos, un viaje diferente. Traté de escribir algo muy distinto con el cuento Donahue con el que participo en la antología.

Carlos Vera

MÁS DATOS

Esta realidad no existe está compuesta por 14 escritores: Germán Atoche, Jorge Casilla, Diego Cebreros, Carlos De la Torre, Stuart Flores, Gonzalo Málaga, Julio Meza, Mariangella Ugarelli, Juan Manuel Robles, Claudia Salazar, Carlos Saldívar, Tanya Tynjälä, Jeremy Torres-Montero y Carlos Vera