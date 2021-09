Una primera edición fallida, cuentos poéticos con una prosa formal que lindan con lo insólito y un escritor y fotógrafo arequipeño que solo quiere contar una historia. Los 13 cuentos que conforman Los empedernidos de J. Segura presentan a un escritor versátil, reflexivo y con una mirada cruda de la sociedad.

¿Cómo fue el proceso de volver a publicar Los empedernidos? Porque ya hubo una edición que fue retirada.

Lamentablemente los acontecimientos son indivisibles a la segunda publicación. Ni siquiera sabemos con Arthur Zeballos, mi editor, cómo llamarla. Arthur me dijo que volvamos a publicar Los empedernidos y le hice caso.

Arthur, tu editor, siempre estuvo detrás de ti para que se vuela a publicar Los empedernidos. Además, en el libro agregaste un par de cuentos.

Sí, él estuvo detrás de todo. Esos cuentos los había considerado para un segundo libro, pero solo existían en notas. Arthur me dijo que debíamos agregar un par de cuentos más. “Si vamos a volver con Los empedernidos, hay que volver con un valor agregado”, me aconsejó.

En el cuento El eterno retorno hay nombres como Cuerpo Celeste, ¿no te llamó la atención nombrar a tus personajes?

En realidad sí me llama la atención. Tengo una novela que tiene nombres con apellidos comunes, pero como Los empedernidos son situaciones algo insólitas, quería que los nombres también fueran insólitos.

En el cuento Una carta firmas como mamá al final. Pese a que parece un cuento sentimental te da otra sensación cuando terminas de leerlo.

A eso es lo que voy con la edición del libro. He trabajado en base a sugerencias de ida y vuelta. He aceptado algunas mientras que otras he preferido mantenerme con las palabras en el cuento.

En La carnicera del Mustang rojo es, en cierta manera, un cuento dirigido al empoderamiento de la mujer.

Técnicamente, sí. Pero en ningún momento tengo la intención de echar carbón a esta guerra planteada, esta guerra de géneros. Lo mío no tiene nada que ver con feminismo ni patriarcado. El lector está en total libertad de elegir lo que quiera.

Los empedernidos, libro de J. Segura, publicado por el sello independiente La Travesía. (Difusión)

Hay un seguimiento con ese cuento. Parece que sigue con otro que se llama El concurso.

Así es. Hay un dato escondido en ese cuento. El personaje está basado en un poeta arequipeño que es una sanguijuela, un lastre para la sociedad cultural. He construido historias con esos detalles.

¿Calificarías a tus cuentos como realismo mágico?

No tuve ninguna intención de hacer realismo mágico ni cosas por el estilo. No hay una intención detrás, realmente. Si le quieren llamar realismo mágico, eso depende del lector. Como escritores no podemos hacer mucho. Por más que expliquemos y digamos que no va por ese lado, todo depende del lector.

Se nota la aplicación de la poesía en casi todos los cuentos.

Sí, he escrito poesía. Tenía varios cuentos dando vueltas en mi cabeza desde los ocho años. Sucedió con La carnicera del Mustang rojo, sobre todo, cuando vi el caso de Lorena Bobbitt. Cuando era chibolo pensaba que cómo era posible. Pienso en cómo ha rehecho su vida este hombre, cómo ha podido reinsertarse a la sociedad después que le sucediera un hecho tan terrible; en esta sociedad cada día más salvaje.

Eso es lo que te preguntaba hace un momento, si crees en el empoderamiento de la mujer.

Técnicamente es un empoderamiento violento, lo otro es que no ha sido mi intención dirigir mi literatura a una causa feminista, ni atacar el machismo; mi literatura va por el simple hecho de contar una historia. No me gusta meterme en esos temas, trato de ser muy honesto conmigo. Solo quiero contar una historia.