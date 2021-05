Marcel, una tercera vida, es el primer libro de Mario Vergara. La aventura del escritor fueron noches de desvelo después de su trabajo como contador. En 2020, en plena pandemia, se animó a publicarlo con la editorial independiente Apogeo

¿Cómo te animaste a publicar este libro durante la pandemia?

Es un proyecto que tengo hace tiempo. Cuando estaba en secundaria siempre me apasiono escribir sobre cosas que me habían impactado. Todo lo escribí a mano porque no había las computadoras que hay ahora. Guardé los escritos, pensando que en algún momento iba a publicarlos. Aproveché este momento en que todos estábamos inmovilizados para publicar.

Tu especialidad es finanzas, lo cual no tiene nada que ver con la literatura.

Soy autodidacta. Como he leído bastante y manejo la redacción porque escribo en revistas económicas, me aventuré en estar concentrado en escribir la novela. Me puse a trabajar todas las noches desde abril después del trabajo.

'Marcel, una tercera vida', el primer libro de Mario Vergara. (Difusión)

Hablemos de Marcel, el protagonista del libro.

Marcel es un adolescente que tiene algunos tropiezos, pero cuando ocurre el accidente le cambia la vida por completo y, en esta segunda oportunidad, se le presentan varias afrentas en la vida como se le puede presentar a cualquier adolescente.

Es un libro nostálgico: recuerdas la Feria del Hogar que los adolescentes no conocieron.

Fue un parque de diversiones fabuloso. Nada igualó a la Feria del Hogar, pese a que quisieron copiarla, pero nada la igualó. Quién no quería que pasaran los meses para entrar a la Feria del Hogar. Fue una época muy divertida. Hubo artistas internacionales que surgieron allí. Era como un Disney de los 90.

El accidente que le sucedió a Marcel asistiendo a la Feria del Hogar pudo haber sido cualquiera de la generación de los 80. El personaje principal es un alter ego, ¿cómo hiciste para recopilar los datos?

La novela no es la historia de mi vida porque sería muy aburrida. Yo he creado a Marcel, que tiene muchas características mías. He tenido que teletransportarme y pensar como un adolescente. Hay algunas páginas que escribí derramando lágrimas. El 28 de julio de 1989 mi madre me había castigado y me prohibió ir a la Feria del Hogar, sin embargo, me escapé con un amigo. La pasamos bien. Recuerdo que era el concierto del Grupo Río. Al regresar a mi casa, bajé del bus y sin darme cuenta, una combi me atropelló. Me llevaron al Hospital Naval donde estuve en estado de coma. Mira, todo lo que cuento en la novela me lo han contado. He tenido lagunas mentales de mi niñez que se han ido difuminando con el tratamiento. Lo más milagroso es que recuperé la memoria. Me reuní con amigos y familiares para rescatar este momento y plasmarlo en el libro. Como dato curioso me tomé una tomografía, pero no tengo nada, solo una marca. Enseño, escribo y tengo buena memoria.

“Lo más importante era tener tu estilo, tu propio estilo”, creo que en eso se resume la vida de Marcel.

La sociedad te quiere imponer muchas reglas. Mientras no hagas algo inmoral o ilegal, puedes hacer lo que quieras. A mí me gusta hacer lo que yo desee, a eso voy. La cosa es que tú hagas lo que más te guste. Cada uno impone sus propias reglas mientras no hagas daño a nadie.

MÁS DATOS

Marcel, una tercera vida, de Mario Vergara, puedes encontrarla en las cadenas de librerías Crisol, El Virrey, Época, Sur, Libun y Communitas. Así como en la tienda virtual de la editorial independiente Apogeo: www.editorialapogeo.com