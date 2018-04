Lizbeth Robles: Audios de su pareja embarran a la congresista fujimorista apodada ‘mochasueldo’

Lizbeth Robles es otra congresista fujimorista que se encuentra en el ojo de la tormenta. Fue denunciada por sus exasesores por recortarles el 50% de sus sueldos y ella lo negó. Ahora se ha difundido un audio que confirmaría que su pareja extorsionaba a sus empleados.



Robles fue denunciada penalmente por sus exasesores Sara Milla y José Altez por extorsión sistemática y recorte de sueldos. Al borde del llanto, ella lo negó y dijo que estaban ‘mancillando su honor’.

Pero los audios de su pareja, Edward Rojas Rugel, confirmarían la denuncia. “Yo te he puesto por la amistad que tengo contigo, porque yo he podido poner a cualquier con el precio, el precio que yo le pagase a cualquiera que no reúna los requisitos…”, señala Rojas Rujel en una conversación con Milla.

‘RECUPERAR’

Agrega que su pareja busca ‘recuperar’ el dinero invertido en la campaña electoral por Lima provincias.

Al caso de Robles se suma el de Yesenia Ponce, quien consignó nombres de profesores y compañeros de secundaria que no existen. Por ello, la Comisión de Ética la volverá a investigar.



También está Moisés Mamani, quien grabó los ‘kenjivideos’ y es investigado por delito de lavado de activos, pues se le acusa de liderar una organización criminal que constituyó 18 empresas para introducir al sistema económico financiero más de 2 millones de soles.

SEPA QUE...

* Cada congresista puede contratar a 2 asesores con sueldos entre 7 mil y 9800 soles.

* Según las denuncias, la pareja de Lizbeth Robles también recortaba el 50% del bono, gratificación y escolaridad.

