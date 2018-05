Llénate de platita con Trome Gol: Mañana sale la cartilla

No falta nada para que se inicie ‘Trome Gol ’, la promoción que promete romper esquemas y que trae para los lectores del ‘diario papá’ mil premios en dinero contante y sonante, y así disfruten el Mundial de Rusia con los bolsillos completamente llenos.



En total habrá 500 ganadores en Lima y 500 en el norte. Participar es sencillo: Mañana, lunes 21 de mayo, publicaremos la cartilla del concurso, la que deberás llenar con las bolillas que saldrán desde el martes 22 de mayo hasta el martes 5 de junio.



Si logras completar alguna columna de la cartilla, automáticamente te llevarás el premio que se consigna en la parte superior. Para reclamar la platita debes llamar al 311-6399 .



‘PREMIOS CONSUELO’

Y para los lectores a los que la suerte no los acompañe, tenemos ‘premios consuelo’. Deberán llenar sus datos personales en el reverso de las cartillas no premiadas, depositarlas en las ánforas autorizadas y participarán en el sorteo de cinco TV de 39 pulgadas más Blu-Ray, cinco notebooks, cuatro smartphones, cuatro cocinas y dos refrigeradoras.



TODOS A PARTICIPAR

“Claro que voy a participar, una platita extra no le cae mal a nadie. Junto a mi familia adquiriré varias cartillas y de seguro nos llevamos alguito”, dijo Landorfe Cerruche (73), un fiel hincha del ‘diario papá’ que es jubilado y que vive en el Cercado de Lima.

Mientras tamto, Norma Tello Saldaña (59), ama de casa que reside en San Juan de Lurigancho, manifestó: “Trome no solo nos brinda información veraz, también nos da las mejores promociones. Si me llevo el premio mayor festejo con toda la familia y pago esas deuditas que nunca faltan”.



LO QUE PUEDES GANAR

*2 premios de 10 mil soles

*4 premios de 5 mil soles

*8 premios de mil soles

*40 premios de 500 soles

*46 premios de 200 soles

*900 premios de 100 soles