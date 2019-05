Intensa llovizna sorprendió a limeños esta mañana ¡A sacar las chompas! | FOTOS

Una intensa llovizna se registró en la mañana de este martes en los distritos de Lima y Callao, causando sorpresa entre los ciudadanos que no estaban preparados para contrarrestar las bajas temperaturas.

Diego Rodríguez, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ( Senamhi ), explicó que la causa de esta llovizna son los vientos cargados de humedad que llegaron del sur.

“Hay bastante humedad. Esto y el cielo cubierto han beneficiado la presencia de lloviznas en Lima y Callao. Se han presentado de manera generalizada”, manifestó el experto del Senamhi.

Detalló que a causa de este fenómeno, se ha registrado una humedad de 93% en Lima Oeste, 87% en Lima Este y 88% en el Callao.

Además, esta mañana, a causa de la llovizna, la temperatura fue de 18°C en Lima Este y Oeste, y 19°C en el Callao.

Asimismo, indicó que las precipitaciones iniciaron entre las 6:30 a.m. y 7 a.m. en Lima Oeste y aproximadamente a las 8 a.m. en Lima Este. Agregó que son de corta duración.

Finalmente, comentó que entre el próximo jueves y el domingo también se registrarán esta clase de lloviznas en las mañanas.