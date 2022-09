El testimonio de Rafael Vilcatoma Arone, sujeto mató a su compañero de trabajo tras golpearlo varias veces con un balón de gas en la cabeza, fue difundido por el noticiero América Noticias. El crimen ocurrió en Ayacucho y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el local.

En el video se escucha al autor del crimen de Abraham Lucano Huarcaya que responde incoherencias y utiliza el personaje ficticio de una película de terror para justificar su violento actuar.

“O sea yo estuve trabajando allí tranquilo arreglando allí los estos [balones de gas], y de allí ya no era yo, de allí era ya ‘Chucky’ [...] Yo no se por qué le he pegado”, dijo Vilcatoma a los policías en la comisaría.

“No sé, nada más yo estuve allí trabajando tranquilo y de ahí ya no he sido yo. Era ‘Chucky’ ya. Yo no he sido. ‘Chucky’ no responde ni ha hablado”, agregó el sujeto.

Según la dueña de la distribuidora de gas, Rafael Vilcatoma es un hombre “muy callado” y lo contrató hace un par de semanas. En tanto, el hombre asesinado Abraham Lucano había cumplido ocho días laborando en ese local.

Un perito forense de Lima llegará a Ayacucho para establecer el perfil psicológico de Rafael Vilcatoma Arone y determinar que con sus respuestas finge estar demente para atenuar la pena que le corresponde.

Los agentes de la División Criminal de Ayacucho encontraron en la vivienda de Vilcatoma Arone las prendas de vestir con sangre. El cuerpo del hombre asesinado permanece en la morgue a la espera de familiares procedentes de Lima e Ica.

El demencial crimen quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en el centro de labores de ambos. América Noticias indicó que el homicidio sucedió el martes, 6 de setiembre, al interior de una distribuidora de gas en la ciudad de Ayacucho. Allí se encontraba Rafael Vilcatoma Arone junto a su compañero Abraham Lucano Huarcaya.

Ambos trabajaban etiquetando y acomodando los balones de gas vacíos, sin embargo, cuando Abraham Lucano se agachó para realizar unos apuntes, Rafael Vilcatoma lo golpeó en la cabeza con un balón.

El ataque provocó que la víctima termine inconsciente y tendida en el suelo. Al ver esto, Rafael Vilcatoma volvió a coger el balón de gas y lo lanzó varias veces sobre el rostro de su compañero.

Esto le provocó la muerte al trabajador, mientras que su asesino huyó del lugar. La Policía capturó al criminal en tiempo récord y lo llevó a una comisaría.

