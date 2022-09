Delincuentes secuestraron por varias horas a un hombre en su propia casa y se robaron más de S/7.000 en el jirón Los Ingenieros, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a Latina, los hampones palanquearon la puerta del primer piso e ingresaron a la vivienda donde también viven varios inquilinos, quienes sufrieron el robo de su dinero e incluso mercadería.

“Han buscado en este cajón de mi inquilino, quien es una persona decente que estaba guardando su dinero. Se han llevado S/7.000. Es un pollero y quería abrir su pollería”, contó el agraviado.

Según el matinal, tras hacerse con el dinero, los malhechores subieron al segundo piso donde encontraron al dueño de la casa, a quien mantuvieron secuestrado en su propia habitación.

“Una persona me encañona y otro atrás. ‘Tranquilo’, me dice. ‘Échate’ en la cama. Me agarra con las sabanas y me envuelve. Le dije: ‘por favor, lo que encuentres llévate’. Comenzó a revisar y para su buena suerte sacó mi dinero. Tenía S/750″, señaló.

En ese mismo piso, los hampones ingresaron a una tercera habitación de donde se llevaron mercadería. “Hay cargadores, memorias, USB, juguetes, toallas, frazadas. Se habrán llevado valor de S/3.000 a S/4.000″.

Por suerte, al escuchar las voces de las hijas del propietario, los delincuentes decidieron no subir al tercer piso y optaron por retirarse con el botín.

VIDEO RECOMENDADO

Si tienes una moto o bicimoto eléctrica, hay nuevos requisitos que debes cumplir para poder transportarte libremente. Te contamos todos los detalles en este video.