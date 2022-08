‘Perú… país donde…’ Con esta frase empieza la mayoría de los videos de Jefry Alarcón, un comunicador y locutor de radio que abrió su cuenta en TikTok al inicio de la pandemia. Su creatividad para los textos, su instinto para elegir los temas y su mirada penetrante son sus mejores herramientas al momento de hacer contenido para esta famosa red social. Está muy contento porque su esfuerzo y dedicación le han valido alcanzar casi 75 mil seguidores.

“Ingresé a TikTok a inicios de la pandemia. En realidad, justo después de dejar de trabajar en una conocida radio de Lima Norte. No quería perder el contacto con la gente y esta red social me mostró una forma de seguir llegando a ellos. Para mis videos empecé a inspirarme en las situaciones cotidianas, en las noticias del día, en la política y hasta en mis propias vivencias. Todo valía (risas)”, expresó este joven tiktoker.

Es consciente de que no siempre le gustará a todos lo que hace en redes sociales, pero él no se hace problemas con los comentarios negativos, prefiere llevar la fiesta en paz. Incluso, dice amar a sus ‘haters’ (personas que muestran actitudes negativas u hostiles ante alguien en especial) porque son personas que se dan el tiempo de ver su contenido.

Jefry desde que culminó la secundaria tuvo en mente convertirse en youtuber y conducir un programa radial, por eso empezó a desarrollar y fortalecer varias de sus cualidades. “Vi que estaban haciendo casting para una radio online, me presenté y quedé. Sé que aún debo mejorar muchas cosas, estoy trabajando duro para lograr mis sueños”, finalizó.

Lo encuentran en TikTok como: @jefry_12

Hace dos años, Gerson García empezó a plasmar sus anécdotas y experiencias laborales en videos que publicaba en Facebook e Instagram. De cierta manera, empezó a ganar seguidores y a hacerse más conocido en redes sociales; sin embargo, el boom vino cuando abrió su cuenta de TikTok en diciembre de 2021. Ahora cuenta con 275 mil seguidores y 3,7 millones de likes (me gusta).

“Abrí mi TikTok y empecé a subir videos. El 31 de diciembre debía trabajar, eso me inspiró a armar un video y dar mi discurso por fin de año. Muchas personas se sintieron identificadas y rápidamente se convirtió en viral. Comentaban: ‘hermano, eres mi ídolo’ o ‘siempre quiero decirlo, pero no puedo’. Ahí me di cuenta que los temas laborales captaban mucho la atención, por eso me enfoqué en ello. Mis guiones se inspiran en cosas que me han pasado en el trabajo o he sido testigo”, contó este joven de 28 años.

Su estilo serio y misterioso ha cautivado a sus seguidores. Aparte de los temas laborales, también hace tiktoks en fiestas familiares como cumpleaños y baby showers. “Por un momento pensé que un personaje serio, renegón y reclamón no iba a ‘pegar’ en las redes. Me equivoqué (risas), aunque siempre trato de tener tino y no exagerar con mis comentarios”, expresó.

SU META

Gerson no quiere ser solo un influencer o tiktoker, él quiere ir más allá y dedicarse al stand up comedy de manera profesional. “Mi sueño es llenar teatros y otros lugares de entretenimiento, y mostrar mi talento para los monólogos. Quiero que la gente me conozca como un showman”, reveló.

Puedes seguirlo en Instagram y TikTok como: @gehu.gl

