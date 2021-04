La periodista Mónica Delta reflexiona por primera vez sobre los gruesos ataques que recibió hace una semana por parte del candidato Rafael López Aliaga, quien aseguró muy suelto de huesos que tenía ‘fotos amorosas’ de la presentadora de televisión con el expresidente Martín Vizcarra.

Curtida por sus casi 40 años de trayectoria en el periodismo televisivo, Mónica Delta dice a Trome que está acostumbrada a los ataques y difamaciones por su condición de mujer. Además, recuerda a Alan García, analiza el panorama electoral y se ríe cuando la comparan con la legendaria estadounidense Bárbara Walters y más. Comencemos.

Mónica, ¿coincides cuando dicen que el desinterés por las elecciones es por la pandemia o es que en realidad no existen candidatos atractivos?

Mira, la pandemia nos ha mostrado que no tenemos ningún respeto por la institucionalidad. Las estructuras partidarias prácticamente no existen. Y si existen, existen como nostalgia, como un símbolo o como lo fue algún líder, pero no son estructuras partidarias. Eso demuestra lo poco institucionalizado que estamos en el Perú.

¿Cómo llegamos al bicentenario?

Con mucha frustración. Creo que en algún momento tuvimos la esperanza o la sensación de que podíamos dar un salto entre el crecimiento económico y el desarrollo. Hoy llegamos al bicentenario más sincerados con nuestra realidad. No somos lo que creíamos ser. Mas bien, somos un país en transición, que no sabe al final en qué va a terminar.

Hablaba hace unos días con el comunicador Gustavo Rodríguez y me dijo que las crisis siempre nos hacen reflexionar, sirven para detenernos y mirar hacia dónde vamos…

Sí. Creo que este es un momento que nos está sacudiendo. Todavía no vemos el total de los escombros, que es tremendo. A veces estar en escombros nos permite vislumbrar una cosa mejor. Pero quiero ser sincerísima. En este momento, frente a la polarización, frente al desgaste, a la confrontación intestina de candidatos muy ‘chatos’ no veo, por lo menos a corto plazo, grandes posibilidades. Espero, sinceramente, que el remezón nos haga ver qué es lo importante para el país.

Ahora que mencionas la ‘confrontación intestina’, recuerdo las calumnias de López Aliaga contra ti, ¿la demanda se ha concretado?

Mira, nunca tomo decisiones cuando algo me genera indignación. Mas bien, soy quien piensa mucho, reflexiona mucho y recopila mucho. Y cuando tomo la decisión, lo hago de manera definitiva. Sí, estamos evaluando esa posibilidad [de demandar].

Quiero decir que probablemente he leído la tercera parte de los insultos, las calumnias, las bajezas, porque no valen la pena. Todo el mundo ha visto cuál ha sido la secuencia. O sea, se le hizo una entrevista al señor López Aliaga, como a los demás, con respecto a sus planes de gobierno, de coyuntura. Dos semanas después, le volví a hacer una entrevista, pero ya de otro corte porque tenía información que tenía que confrontar con él mismo y salió muy mal parado. Posteriormente vino la recatafila de insultos de este candidato y de sus seguidores, probablemente.

Mónica Delta entrevista a Rafael López Aliaga

En realidad, no me altera demasiado, pero sí tomaré las decisiones que tenga que tomar para no solamente salvaguardar mi dignidad sino la de las mujeres. Yo voy a cumplir 40 años de periodista y no sería la primera vez que un candidato faltoso dice tonterías, estupideces, bajezas, calumnias, expresiones machistas y descalificadoras por mi condición de mujer. He visto pasar varios cadáveres, en el término figurado y políticamente hablando, así que nada. Como los chinos, paciencia y buen humor hasta que llegue el momento.

¿Crees que cuando un personaje no termina contento con la entrevista es porque hiciste bien tu chamba?

Creo que hice las preguntas que tenía a la mano y que quería hacer. Si la persona tuvo una reacción furibunda no es mi problema, es su problema. Me imagino que eso debe haberle molestado muchísimo. Hay quienes ante preguntas incómodas reaccionan mucho mejor y tienen la capacidad de responder.

En tus casi 40 años de trayectoria, ¿es la primera vez que te han atacado a ese nivel?

No. Ha habido otros momentos también, lo que pasa es que no había redes sociales. Las comunicaciones llegaban más lentas, más a cuenta gotas. Antes las cosas llegaban más tarde y no se notaba esta vociferación que te diera la impresión de que se multiplica. Pero la verdad es que a las redes sociales hay que ponerlas en su verdadera dimensión.

Mónica Delta. (Foto: Instagram / archivo El Comercio / USI)

¿Qué otros ataques recuerdas?

El más conocido fue en Panorama, con Toledo. Una entrevista que le hacía al entonces candidato [Alan] García y el señor Toledo entró [al set], aparentemente con unos tragos de más, y también hizo alusiones, digamos, presuntamente sentimentales. La verdad es que lo paré y le dije que no le iba a permitir una cosa de ese tipo. Él tuvo que pedir disculpas porque eso le bajó puntos. No es solamente lo que puedan decir, sino cuál pueda ser la reacción.

Finalmente, muchas veces me han querido descalificar como mujer. Entré en una época de la televisión donde era prácticamente un asunto de hombres.

Alan García es un personaje con quien te siguen vinculando hasta hoy…

Pasarán más de mil años, como dice la canción. Y si alguien ha leído mi autobiografía, en el libro que presenté hace 11 años, está claro ahí. No daré más explicaciones. Es un señor que está muerto en las condiciones, probablemente para su familia, más trágicas. Yo fui reportera, aprendí muchísimo, empecé muy joven, a los 22 años, en un ámbito político, en un ambiente básicamente de hombres. Todos eran reporteros muy mayores. Eso es lo que me tocó vivir. Finalmente, ahí es donde se ven los registros de machismo. Si yo fuera hombre, no tendría esta cantaleta permanente que es absurda.

"Pasarán más de mil año" y la seguirán vinculando con Alan García, dice Mónica Delta.

Acabo de cumplir 62 años, al final me hace gracia que la gente viva en función de cosas que fueron dichas y explicadas en su momento. No vale la pena. En términos reales no vale la pena.

¿Cómo lo recuerdas?

Como todos los peruanos. Tuvo un primer gobierno espantoso. Llegamos a los peores niveles de inflación. Tuvo un segundo gobierno, en el que yo prácticamente al final regresé a Perú, mi madre estaba enferma. Y en términos de economía dicen que lo hizo mejor. Pero era quien era. Era una persona que partía y generaba sentimientos absolutamente brutales de un lado y del otro.

Yo lo recuerdo como un político que seguramente le debió mucho al Perú, pero es una persona que ya falleció.

¿Es correcto que un periodista tenga amistad con un político?

Creo que no. Me parece que uno siempre debe tomar las distancias necesarias. Por eso, yo no hablo, ni coordino ninguna entrevista con nadie, eso se hace a través de la producción. A veces me escriben directamente y les digo que conmigo no se hace ninguna coordinación y se molestan un poco. El periodista debe mantener la distancia necesaria y no tener vínculos de ninguna naturaleza, con ningún político.

Te iba a preguntar por eso mismo, si alguna vez has ido a Palacio de Gobierno a coordinar entrevistas…

A Palacio tenía que ir cuando era reportera.

¿De forma secreta jamás?

Esa es una sugerencia tuya que no aceptaré. En todo caso se le pregunta a la persona indicada. Yo hablo por mí, no voy a permitir que alguien me pregunte por otras personas o colegas. Yo hablo por mí. Yo no recuerdo ninguna cosa de esa naturaleza, salvo el tiempo que fui reportera de palacio y de congreso.

Algunos de te dicen la ‘Bárbara Walters’ peruana, ¿qué opinas?

Me siento vieja, ja, ja, ja, porque tiene como 90 años, creo. Ha sido una gran periodista. Creo que mi experiencia en Estados Unidos ha sido valiosa. He podido ampliar mi propio horizonte en el análisis político y, en particular, mirar con mayor distancia y claridad las cosas que nos pasan. Yo no me creo nada, simplemente trabajo un día a la vez y trato de ser consecuente con mi vida y el periodismo. Lo he intentado, lo intento y lo seguiré haciendo, más allá de ser una persona con la experiencia que me ha permitido la vida.

Emblemática periodista televisiva Bárbara Walters, de la cadena americana ABC

Mónica, ¿cuánto crees que cambie nuestra sociedad después de esta pandemia?

No sé si cambiará demasiado, pero hay algo que sí creo que durará mucho, no sé si definitivamente, ya no tendremos esa posibilidad de acercarnos, de abrazarnos.

¿Has implementado algún habito a tu vida diario durante la pandemia?

Sí, miro más hacia el cielo, miro más los atardeceres.

¿Estás leyendo algo en estos días?

Estoy leyendo el libro de Rolando Arellano, ‘Votar y comprar’. Y también he estado leyendo poesía. Recurro a la poesía de César Vallejo. Me encanta. Tenemos algo en común, que hemos nacido el mismo día. Siempre recurro a él cuando estoy con ganas de pensar más allá.

Y hablando de del poeta Vallejo, ¿Qué opinas del gobierno de Francisco Sagasti?

Es un gobierno de transición que hace lo que puede. Sinceramente, lo que había dejado Vizcarra fue absolutamente decepcionante y frustrante, que era ningún acuerdo. Han intentado hacer acuerdos por las vacunas. Creo que pasa raspando, en el sentido de la intención, porque en resultados estaría jalado.

¿Lo notas ausente?

Es un perfil intelectual, ausente. Al peruano no le gusta eso. Al peruano le gusta vincularse con su autoridad. Además, creo que en general, nos hemos acostumbrado a mirar una cara, no un Estado sin rostro.

