El excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga rechazó este martes los “ataques” a la legisladora de su partido, Norma Yarrow, luego de que informara que no apoyaría la lista de su agrupación que postulaba para la Mesa Directiva al Congreso de la República.

En sus redes sociales precisó que en su grupo político no se condicionó el voto de ningún congresista y que el “enemigo real” es el “comunismo”.

“La Bancada de Renovación Popular es democrática y se dejó a cada Congresista votar de acuerdo a su criterio para que la Mesa Directiva no cayera en manos de PL. Conozco a Norma Yarrow desde niño y rechazo los ataques contra su persona. Renovación Popular prioriza defensa del Perú: no al comunismo, enemigo real”, escribió en su cuenta de Twitter.

La Bancada de RP es democrática y se dejó a cada Congresista votar de acuerdo a su criterio para que la Mesa Directiva no cayera en manos de PL. Conozco a Norma Yarrow desde niño y rechazo los ataques contra su persona. RP prioriza defensa del Perú: no al COMUNISMO, enemigo real. — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) July 27, 2021

Este pronunciamiento se da luego de que la lista de Renovación Popular, encabezada por Jorge Montoya, consiguiera solo 10 votos en la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, la cual quedó en manos de la lista multipartidaria liderada por María del Carmen Alva, de Acción Popular.

En su cuenta de Twitter, Yarrow había precisado antes de la votación que decidió no votar por Montoya debido a que no integraba una lista con otras fuerzas políticas. “Si ven mis declaraciones siempre lo apoye, si tuviera una lista multipartidaria con él en la cabeza sin pensarlo votaría por esa lista. Debido a que solo somos 12 en la bancada esa lista (unipartidaria) no prosperará”, escribió.

Creo que piensan que no apoyo a Montoya. Si ven mis declaraciones siempre lo apoye, si tuviera una lista multi partidaria con él en la cabeza sin pensarlo votaría por esa lista. Debido a que solo somos 12 en la bancada esa lista (uni partidaria) no prosperara… — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) July 26, 2021