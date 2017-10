Lorena Álvarez y su contundente columna sobre el feminicidio que no debes dejar de leer ¡Ni una menos!

“Soy una mala mujer porque lo denuncié”, empieza la columna que la periodista Lorena Álvarez escribió en la edición de hoy del diario El Comercio, en donde relata su traumática experiencia tras haber sido víctima de agresión por parte de su pareja, al igual que otras miles de mujeres de nuestro país que a diario sufren por este flagelo y cuyos casos pasan muchas veces desapercibidos por temor a denunciar a sus atacantes.



“Mala mujer porque no consideré su carrera, su trabajo, su pluma, sus aspiraciones políticas. Soy una mala mujer porque no pensé en su familia. Mala mujer porque no acepté que me siga golpeando, escupiendo, insultando, controlando. Soy una mala mujer porque abrí la puerta de mi habitación y me senté en una comisaría. Mala mujer porque sobreviví para contarlo”, añade Lorena Álvarez.



La también conductora de noticias dijo que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “en el 2016 tres de cada cinco mujeres en el Perú fueron víctimas de algún tipo de agresión por parte de su pareja. Después de Lima, las regiones con más denuncias son Ica, Apurímac, Piura y Cusco. Todos los días, una mujer es asesinada o maltratada por quien dice amarla”.



Para la periodista, los casos de agresión a la mujer “seguirán apareciendo mientras campee la impunidad” y “el agresor se sienta protegido por el sistema”, uno que –según detalla– “mide el daño causado por los días de incapacidad que te da el Instituto de Medicina Legal”. “¿Y el daño psicológico?”, se pregunta Lorena Álvarez sobre las secuelas que dejan en las víctimas de este tipo de agresiones.



“El pegalón sistemático sabe dónde golpearte, las partes del cuerpo donde es más difícil dejar moretones o marcas. No es tonto. Planifica. Trabaja meses, años, dinamitando tu autoestima, aislándote de tu familia y amigos. Aquellos que detectarían las señales de alerta ya no están cerca para cuidarte. Y cuando ataca, te abruma la vergüenza, el miedo. Si eres figura pública, peor. Olvídate de tu privacidad. Tendrás que soportar que te tilden de todo”, agrega.



“Pero el miedo y el qué dirán no pueden paralizarnos. Más miedo nos debe dar nuestro verdugo, aquel que se sabrá empoderado con tu silencio y la próxima te dará más duro, con más ganas. Porque tu llanto lo excita, tus gritos lo inspiran. Y no lo dudes, eventualmente te matará”, continúa Lorena Álvarez, que dice que “la primera vez que un hombre te golpea es su culpa, la segunda es tuya porque estás dejando que te maltrate”.



“Le estás diciendo con tu pánico que no vales nada y eso no es cierto. Tenemos la obligación de denunciar. Las mujeres tenemos que cerrar filas contra esta epidemia de maltrato y abuso. Los hombres también tienen que ayudar. Como país tenemos que dejar de dudar de la víctima o esperar un video o hueso roto. Denunciar es mucho más duro cuando todos te miran escépticos”, agrega la periodista.



En ese sentido, Lorena Álvarez dice que “no importa que los trámites sean largos” o “que te citen para tu peritaje psicológico tres meses después de los hechos”, hay que “denunciar e ir hasta el final”, por lo que instó a las autoridades a ayudar con más presupuesto al Ministerio Público para que designe más psicólogos y médicos legistas para las mujeres víctimas de agresión.



Lorena Álvarez también mencionó el caso de su colega Lourdes Paúcar, que dijo que apenas supo de lo que sufrió le dijo “No estás sola” ya que ella acababa de hacer lo mismo al denunciar ante cámaras a su agresor inspirada en su testimonio. “Yo le digo que su inspiración fue ella misma, esa mujer hermosa, valiente y siempre sonriente que conocí pero que anduvo entumecida, sometida y, por fin, dijo basta”, reflexionó.



“Si te grita, no te ama; si te pega, no te ama; si te humilla, no te ama. ¿Somos malas mujeres por no dejarnos matar y denunciar a nuestros agresores? No. Son ellos los malos hombres y merecen ser sancionados por la ley y por la sociedad, y ahora que anuncian un registro de agresores, bienvenido sea, que la vergüenza los persiga”, finaliza Lorena Álvarez su contundente columna. ¡Ni una menos!

