Lorena Alvarez: Juan Mendoza llora desconsoladamente en audio que reveló la periodista [VIDEO]

La periodista Lorena Alvarez reveló un audio en el que se escucha a su expareja Juan Mendoza llorar desconsoladamente y rogándole que le conteste, esto tras los hechos de violencia que denunció la presentadora de Latina.

Lorena Alvarez fue entrevistada la noche del domingo en Punto Final y allí narró el 'infierno' que vivía con Juan Mendoza quien, según la denuncia policial hecha por la periodista, la agredió físicamente.

Para demostrar con pruebas su testimonio, Lorena Alvarez presentó un correo electrónico donde Juan Mendoza le pide perdón tras la fuerte discusión que tuvo con ella.

Juan Mendoza llora Lorena Alvarez

Además, Lorena Alvarez reveló un audio donde se escucha a Juan Mendoza llorar desconsoladamente y suplicándole que le conteste el teléfono.

“Lorena, por favor, te pido que me contestes. Por favor, te pido que me contestes, por favor. Yo sé que me quieres, por favor, contéstame, por favor. Por favor contesta, por compasión, por favor, ya me muero así. De verdad me muero, por favor. Te lo ruego, por favor, por favor, por favor”, se le escucha decir a Juan Mendoza en el audio.

Otra de las pruebas que mostró Lorena Alvarez fue un audio y un email de parte de la exesposa de Juan Mendoza, Fabiola Sánchez. En el audio, se escucha cómo la mujer se solidariza con lo que le sucedió y revela que ella también pasó por lo mismo. Incluso acusa al economista de abusador.

En el parte policial al que Trome tuvo acceso, se lee cómo estuvo esperando a Lorena Alvarez en el departamento de la periodista. Cuando ella llegó, la jaló hasta la habitación donde la sacudió de los hombros.



Luego, según el documento policial, Juan Mendoza la cogió del cabello y la tiró al piso donde cayó de rodillas. Fue en ese momento que empezó a ahorcarla diciéndole: ‘Tú piensas que te estoy sacando la m... Tú no sabes que es sacarte la m... No me provoques, te estoy enseñando, así vas a aprender, te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero’.