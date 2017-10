Lorena Alvarez: Juan Mendoza le pidió perdón a periodista después de que lo denunciara [VIDEO]

El economista Juan Mendoza se defendió en Panorama argumentando que nunca agredió físicamente a Lorena Alvarez. Sin embargo, el noticiero 90 de Latina presentó un correo en el que muestra como el excolumnista le pide perdón a la periodista por 'su reacción desatinada y exagerada'.

Magaly Medina se encargó de leer públicamente el correo que envió Juan Mendoza a Lorena Alvarez, un día después de que se suscitaran los hechos que narró la periodista en su denuncia policial.

En el texto se aprecia que Juan Mendoza se disculpa porque "la cólera lo ha hecho actuar fuera de sí" y además menciona que su "reacción fue desatinada y exagerada".

"Nunca he querido herirte o lastimarte o humillarte en modo alguno en mi corazón. Me disculpo porque la cólera por lo que nos separó me ha hecho actuar fuera de mí. No he sabido lidiar con una pena y una decepción que no me imaginaba.

Sé bien que mi reacción fue desatinada y exagerada y que he lastimado tu corazón con mis acciones. Por eso te pido perdón porque recordarlo me entristece enormemente", se lee en el correo que presentó el noticiero de Latina.

Juan Mendoza pide perdón Lorena Álvarez

Luego de la entrevista que dio Juan Mendoza en Panorama, muchos esperaban la respuesta de Lorena Alvarez. Esta no llegó a través de las redes sociales, sino por una entrevista en el dominical Punto Final de Latina, espacio conducido por Mónica Delta.



Visiblemente afectada por el caso, Lorena AÁlvarez relató el infierno que vivió al lado de Juan Mendoza. La conductora sostuvo que el economista era muy celoso y que no le gustaba que frecuentara a varios de sus amigos.



En este marco, Lorena Alvarez algunos elementos que probarían que Juan Mendoza tiene un largo historial de maltratos hacia sus exparejas. Entre estas hubo un correo electrónico que una de las excompañeras de Juan Mendoza le envió, en el que se indica que él había cometido agresiones en su contra.