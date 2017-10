Lorena Alvarez: Magaly Medina se indigna con caso de agresión a su compañera y dice todo esto [VIDEO]

Lorena Alvarez se armó de valor y decidió contar toda su verdad después que Trome informara sobre la denuncia que le interpuso a Juan Mendoza por maltrato físico. En entrevista con Mónica Delta, la conductora de Latina no pudo evitar derramar algunas lágrimas mientras relataba la última vez que estuvo cara a cara con el economista.

Según contó Lorena Alvarez, sintió miedo por su vida y la de su hijo, quien dormía en su habitación contigua. Por ese motivo, pidió garantías para ella y su niño de 5 años. La periodista también reveló audios y correos electrónicos como evidencia de lo que sufrió al lado de Juan Mendoza.

Una de las pruebas que mostró fue el audio de la exesposa del economista. Luego que la denuncia se hiciera pública, la mujer se contactó con Lorena Alvarez para revelar que ella también fue víctima de sus agresiones y eso le cambió la vida para siempre.

Además, la periodista presentó un correo electrónico que le envió Juan Mendoza al día siguiente que ella presentó la denuncia policial. En el extenso texto el economista pide perdón a Lorena Alvarez por haber actuado por la cólera.

"Nunca he querido herirte o lastimarte o humillarte en modo alguno en mi corazón. Me disculpo porque la cólera por lo que nos separó me ha hecho actuar fuera de mí. No he sabido lidiar con una pena y una decepción que no me imaginaba.

Sé bien que mi reacción fue desatinada y exagerada y que he lastimado tu corazón con mis acciones. Por eso te pido perdón porque recordarlo me entristece enormemente", se lee en el correo que presentó Lorena Alvarez.

Tras presentar parte de la entrevista de su compañera y algunas evidencias que se vieron en Punto Final, Magaly Medina decidió dar algunas palabras por la indignación. La conductora de 90 Matinal lamentó la situación que vive Lorena Alvarez pero advirtió a todas las mujeres a estar atentas a algunos indicios de sus parejas que puedan dejar ver su actitud agresiva.

"Ella ha pasado por una situación infernal que no se lo deseamos a ninguna otra mujer. Cuando uno está enamorada a veces no ve, o ve los defectos de la otra persona como cositas que se pueden tolerar, cambiar. Pero a veces no es posible hacerlo (...) Nos solidarizamos con Lorena Alvarez y sacamos la cara por ella y estamos con ella por estos momentos que ella atraviesa. Le damos nuestro apoyo", declaró Magaly Medina.

Comentarios Magaly Medina sobre Lorena Alvarez

