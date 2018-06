Un hecho ha tomado por sorpresa e indignación a muchos, entre ellos a los conductores Lorena Alvarez y Martín Riepl, quienes presentaron la noticia de un presunto feminicidio durante el noticiero de 90 Mediodía.

La justicia acaba de revocar la sentencia a 25 años de prisión por feminicidio a Carlos Humberto Bruno Paiva (43), hombre quien habría quemado con gasolina el 90% del cuerpo de su pareja. Rosa Mirasol Álvarez Rivera (26) falleció ocho días después del brutal acto.

Los magistrados decidieron por unanimidad revocar la condena que se le había otorgado a Carlos Humberto Bruno Paiva y en la resolución N°18 con fecha del 5 de junio del presente año, la Sala Penal de Apelaciones también ordenó que se anulen los antecedentes judiciales y policiales.

Hombre quemó a su esposa

Tras presentar el informe, la conductora Lorena Alvarez mostró su preocupación, pues comentó que la pareja tenía una hija en común. Y con el sujeto libre, él podría reclamar la custodia total de la menor.

Lorena Álvarez cuestionó el hecho de que, según la sala de magistrados, no hay pruebas suficientes para demostrar que se trató de un caso de feminicidio. Por eso, la periodista ironizó sobre que aparezca un video del momento exacto en que ocurrió el hecho.

“ ¿Quién va a hacer justicia por Rosa Álvarez... le rociaron combustible, ella lo compró para quemar basura ¿que quema dentro de su casa? O sea, uno abre la puerta de su casa y se le ocurre echar combustible y prenderlo. ¿Qué esperaba la sala que ha revocado? ¿Un video de como la quemaban, de cómo la prendían como bonzo a la señora? ” dijo Lorena Alvarez .

Ante estas declaraciones, su compañero de conducción, Martín Riepl , manifestó que el fiscal no hizo un buen trabajo al buscar las pruebas necesarias para catalogar el caso como feminicidio.

" ¿Qué pudo haber pasado? Este hombre fue condenado a 25 años de cárcel, la sala donde se realizó la apelación considera que aunque la tipificación fue correcta, los argumentos del fiscal no fueron los contundentes que debieron ser, si hay que buscar culpables, lo puede ser la sala y el fiscal también, si no hizo su trabajo como debía y no argumentó el feminicidio como él mismo colocó como acusación .” explicó Martín Riepl .

Lorena Alvarez le respondió inmediatamente “¿Pero cómo puedes hacerlo? Al final, la justicia claro espera el video pues” “Ese es el problema de la justicia, este es el país de la impunidad” .

Ambos estuvieron discutiendo sobre el testimonio de la víctima. Mientras agonizaba, Rosa Álvarez brindó declaraciones acusando a su pareja de quemarla. Según Martín Riepl, la justicia debe manejar el término 'aparente' porque no existe una prueba contundente que pruebe el acto.

Ante esto, Lorena Alvarez interrumpió a su compañero y refutó que si existiera un video del preciso momento en que el sujeto le echaba gasolina y le prendía fuego a Rosa Álvarez , dejaría de ser 'aparente'.

Martín Rielp le explicó a su compañera que el proceso legal establece que los fiscales son quienes deben demostrar con pruebas contundentes la acusación y con eso, el caso se eleva a la sala. Sin embargo, Lorena Alvarez soltó un comentario irónico argumentando que “ lamentablemente los jueces son tan buena gente como tú ”.

" Yo no me considero buena gente ", le respondió Martín Riepl.

Lorena Alvarez un poco alterada le contestó: " Las mujeres se seguirán muriendo, mientras esperan por los videos para que vean cómo las queman ”.

“ No es así ” mencionó Martin Riepl. "Al final se va a terminar desacreditando la lucha válida de las mujeres tratando de que se condene a todos los feminicidas cuando empezamos a ver feminicidio absolutamente en todo ”, puntualizó el periodista.

“ No, este caso lo cubrimos en el 2016 acá. Tú no vivías en Perú ” dijo Lorena Alvarez .

La acalorada discusión entre Lorena Alvarez y Martín Riepl terminó con la observación de ambos sobre el sistema de justicia, el cual debe evitar que haya mayor impunidad y que esta es una pésima señal de que las mujeres se sienten desprotegidas.

Asimismo, Martín Riepl alegó que todos los casos necesitan ser realmente comprobados.

Lorena Alvarez y Martín Riepl tienen acalorada discusión.

