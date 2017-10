Juez le otorga medidas de protección a Lorena Alvarez tras denuncia por agresión contra Juan Mendoza [VIDEO]

A través de sus redes sociales, Lorena Alvarez informó que le otorgaron medidas de protección por la denuncia por violencia física y psicológica que entabló contra su expareja, el economista Juan Mendoza.

Lorena Alvarez señaló que el juez Gastón Adrianzén, del 20 Juzgado de la Familia de Lima determinó esta medida después de evaluar el peritaje físico de Medicina Legal y el psicológico del Ministerio de la Mujer, así como las pruebas que sustentaron las agresiones en contra de la periodista de Latina.

"El juez resolvió que el señor Mendoza cese todo tipo de acto de violencia que implique maltrato físico o psicológico hacia mi persona. Tiene prohibido acercarse a los lugares donde trabajo, estudio o frecuento y debe estar a una distancia no menor de 100 metros. Tampoco puede tener contacto conmigo bajo ninguna modalidad ni puede referirse a mi en cualquier medio de comunicación", escribió a través de su cuenta Facebook Lorena Alvarez.

Según la periodista, quien se ha tomado un tiempo libre de sus labores como conductora, Juan Mendoza tampoco podrá referirse a ella en ningún medio de comunicación. ¿Por qué? Por las declaraciones que tuvo el economista sobre Lorena Alvarez en donde deslizó que tuvo un affair con un hombre casado.

En respuesta a una carta notarial (...) responde vía notarial, textualmente: "nunca he atribuido una conducta de infidelidad a la Sra. Lorena Álvarez Arias, ni he deslizado ese supuesto. Claramente manifesté, que: HABÍA MANTENIDO UNA RELACIÓN...Efectivamente como le consta a su patrocinada, ella mantuvo UNA RELACIÓN AMICAL - LABORAL con esta persona. Naturalmente esta respuesta no repara mi honra ni mi reputación mancilladas a nivel nacional en horario estelar por lo que me reservo el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes", declaró Lorena Alvarez.

Como se recuerda, Lorena Alvarez reveló un audio y un texto enviados por Juan Mendoza tras la agresión física a la que supuestamente sometió a la periodista. En los materiales presentados se escucha al economista reconocer y pedir perdón por haber agredido a la conductora de TV.

Juan Mendoza llora Lorena Alvarez

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.