Por Milagros Barba

Cada domingo vemos los bien elaborados informes de Lorena Ormeño en el programa ‘Día D’ de ATV, pero esa no es la única faceta de la destacada periodista sanmarquina, esposa enamorada y madre de un hijo de 9 años. Acaba de publicar el libro colectivo ‘Crímenes en Lima 2′, en el que junto a siete reporteras relata casos policiacos que estremecieron a nuestra ciudad.

¿Por qué eligieron tu nombre?

Mi mamá pensó que yo iba a ser varón, pero nací mujer y me pusieron Mirian Lorena, prefiero que me llamen Lorena.

¿Te pareces a lo que dice tu signo?

Soy Libra, el signo más equilibrado del zodiaco. Creo ser una persona centrada, pero cuándo veo algo injusto, pierdo la compostura y me sale el diablo.

¿Tu boda fue como te la habías imaginado?

¡Fue eso y más! Nos casamos en 2019, cuando nuestro hijo ya tenía 6 años. Fue una boda civil muy pequeña, pero nuestros amigos nos organizaron la mejor fiesta de nuestras vidas.

Te consideras una mamá…

Leona cuando se trata de defender a mi hijo.

El matrimonio es...

Un viaje que puede tener turbulencias, pero que debe tener más tramos de paz y placer.

¿Además del periodismo, qué otras opciones tenías para elegir profesión?

De niña soñaba con ser cantante, luego abogada como mi hermana. Ella trabajaba en Palacio de Justicia y me llevó a coser expedientes. Con las manos heridas y viendo las montañas de juicios sin sentencia, encontré en el periodismo otra manera de ayudar a las personas a alcanzar justicia.

El secreto para ser una buena periodista…

Entender que el periodista no es la noticia, sino el vehículo para contar la verdad.

¿Has llorado en alguna comisión?

Muchas veces y más desde que soy mamá. Los periodistas estamos en el peor momento de la vida de una persona o una familia y muchas veces nos convertimos en su última esperanza para lograr justicia.

¿Hubo un detonante para unirte a otras colegas y hacer el libro ‘Crímenes en Lima 2′?

El desafío al miedo. En 2019 se publicó ‘Crímenes en Lima’. En 2020, Paola González reunió a periodistas mujeres que cubrían casos policiales para una segunda parte de crónicas desde la cancha. Crisol aceptó y vino el miedo. ¿Podremos? Tocaba vencer el miedo.

¿Cuánto tardaste en escribir tu historia?

Escribimos todo en cuatro meses.

¿Escribirás un libro individual?

Me encantaría, pero primero quisiera saber si a la gente le gusta la crónica que escribí en ‘Crímenes de Lima 2′.

Una meta profesional por cumplir…

Me encantaría hacer radio y escribir guiones.

¿Te gustaría incursionar en política?

No me animaría porque ningún político llega a donde está sin haber pedido muchos favores y a mí no me gusta deberle nada a nadie.

¿Trabajo remoto o presencial?

Presencial. En nuestra profesión, no hay manera de acercarse a la verdad sin estar en la cancha.

TE PUEDE INTERESAR

Adolfo Aguilar lamenta muerte de Diego Bertie: “La comunidad sufre una gran pérdida”

Nana de Diego Bertie paseó a las mascotas del actor tras su muerte: Estaba muy demacrada, según AyF

Diego Bertie: Familia anuncia misa abierta para sus seguidores por el primer mes de su fallecimiento