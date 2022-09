Dos personajes se robaron las miradas y se ganaron el aplauso de todos los asistentes al Friki Festival, realizado hace algunos días, en el Mall del Sur de San Juan de Miraflores. Eran dos figuras cosplay de Los Caballeros del Zodiaco: el Cisne Divino y Aldebarán de Tauro (El caballero dorado de Tauro).

Debajo de esos trajes estaban Jonathan (33) y Angelo (5) López. Padre e hijo se lucieron con armaduras perfectamente elaboradas con cartulinas y otros materiales (como cuerina delgada, luces) que les dan firmeza, textura y luminosidad. Este arte es conocido como papercraft.

Jonathan, ¿cuánto tiempo te demoraste en hacer los trajes?

Unas tres semanas. Primero hice la armadura de mi hijito, un Cisne Divino de Los Caballeros del Zodiaco. Lo llevaba a concursos cosplay, pero se intimidaba un poco por la gente. Como dije que yo había confeccionado el traje, me recomendaron fabricar una armadura para mí y así acompañar a Angelo y darle más confianza.

Y lo hiciste…

Claro, hice mi armadura de Aldebarán, el caballero dorado de Tauro.

¿Cómo aprendiste esta técnica con cartulina?

Viendo tutoriales en internet. Todo empezó cuando nació mi hijo. Como todo padre primerizo quise celebrarle su mes de nacido y vestirlo de Gokú, pero no encontraba la peluca del personaje. Buscando en internet vi que yo mismo podía hacerlo con papel. Como soy muy curioso y me gustan las manualidades, me puse a hacerlo. El resultado fue mejor de lo que esperaba, ja, ja, ja.

Entonces, así empezó todo.

Sí, hice otros personajes, como los pokemones y digimones, y cada día perfeccionaba mi técnica. Hasta que decidí hacer personajes de tamaño real, como el traje de mi hijo y el mío. Desde hace seis meses los hago a pedido, no solo aquí en Perú, también he mandado a México y Bolivia.

Hay una propuesta para hacer Los Caballeros el Zodiaco en tamaño real y exhibirlos en el Museo que se ha instalado en diversos centros comerciales. Foto: Trome.

¿Has ganado algún concurso de cosplay?

Algunos. Recuerdo uno en la Plaza Arenales y ganamos los mil soles del premio al primer lugar. Angelo y yo estábamos contentos de recibir los aplausos de la gente, incluso nos pedían fotos.

Veo que Angelo es feliz con su traje...

Le encanta su armadura porque llama la atención y le da más seguridad. Es como si tuviera un escudo protector. Encima su traje tiene luces que dan la idea de ver su ‘cosmos’, un tipo de energía que emite el cuerpo del personaje.

Primero hizo la armadura de su hijito, un Cisne Divino de Los Caballeros del Zodiaco. Foto: Trome.

Pronto harás a los 12 caballeros...

Hay una propuesta para hacerlos en tamaño real y exhibirlos en el Museo de Los Caballeros del Zodiaco, que se ha instalado en diversos centros comerciales.

¿Dónde pueden ver tus trabajos?

Estoy como Mundo ArtPro en Facebook e Instagram. Y en TikTok (artpro_papercraft) hago transmisiones en vivo enseñando algunos diseños en papel. Así que, si desean aprender, pueden seguirme.

Se dedica a hacer el arte del papercraft. Foto: Trome.

