El país atraviesa en este momento un capítulo complicado a nivel político, económico y social; Trome le dio la oportunidad a los adolescentes del ahora que serán los ciudadanos del futuro que le escriban una carta al Perú de mañana.

“A mi Perú del mañana”

Hola me llamo María Almendra Santiago Landacay y sí, soy una adolescente de 17 años. Hoy vengo a redactar un anhelado futuro para mi país.

Para mi Perú del mañana, quiero que mi país no se siga hundiendo en corrupción; que la gente no se siga ahogando en la pobreza. No quiero seguir viendo a niños vendiendo dulces probando el amargo sabor de la vida. No quiero seguir viendo a viejitos pidiendo limosnas cuando lo que les sobra es humildad. No quiero seguir viendo a madres con sus bebés en brazos con una lata de leche y peineta en sus manos, tocando y cantando la tristeza de su propia canción en los carros. Ya no quiero escuchar ese llamado de odio que nos hace llorar al ser escuchado, esa insignificante palabra que en el momento tuvo un dolor sin cesar.

Así como tampoco quiero ver violencia, violaciones, delincuencia, tráfico de drogas, maltrato animal, machismo, explotación laboral e infantil, secuestros, discriminación y maltrato a la comunidad LGTB+, etc.

Quiero ver a mi Perú triunfar. No quiero ver cómo se destruye poco a poco, y ser testigo de esa catástrofe. Quiero que construyamos un mejor futuro para nosotros y para nuestras nuevas generaciones por venir.

A mi Perú del mañana le quiero decir que estoy muy orgullosa de ser peruana y que tenga esperanza de que algún día esto va a cambiar. ¡Te amo Perú!”.

Otra ciudadana del mañana, se expresa ante un futuro Perú.

“Me preguntaron, ¿qué espero del próximo presidente de mi país?

Hola, soy Micaela Bello Alegría. Tengo 16 años y vivo en Lima.

Espero primero la unión entre todos los peruanos, de todas las razas, ideologías, religiones, clases sociales etc.

Espero un país libre, un país democrático donde cada 5 años podamos elegir a quien lo conduzca.

Espero quedarme y seguir viviendo acá porque me gusta sus paisajes, su clima , su gastronomía, su gente , porque es la tierra que me vio nacer y a mis padres también, y para ello necesito un país con oportunidades”.

¿Cuál es la nación que queremos construir?, ¿Cuál es el Perú que anhelamos? Los niños y adolescentes necesitan que los mayores de esta sociedad peruana den el ejemplo y tracen un rumbo, que dejen de lado el rencor, el odio, la maldad, para que se haga visible la unión y la fraternidad.

Cuando hablamos de futuro, aparece en el aire la frase de Manuel González Prada en Pájinas Libres, para recordarle a los nuevos ciudadanos la lucha que les hereda. “Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar ni venganzas más justas que satisfacer”.

