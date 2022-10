Luego de la mega estafa que sufrieron cientos de peruanos al comprar entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, las autoridades peruanas iniciaron la búsqueda de Pamela Cabanillas, presunta líder de la banda “Los QR de la Estafa”, aduciendo que logró embolsarse más de 2 millones de soles gracias a este método ilegal. No obstante, la propia joven de 18 años se comunicó al respecto. ¿Qué dijo?

Luego de ser sindicada como autora intelectual y cabecilla de una banda dedicada a la estafa, Cabanillas hizo acto de presencia por medio de las redes sociales para dar su manifiesto de lo sucedido durante el concierto del “Big Boss”.

Lejos de admitir las culpas, la joven de 18 años negó haber logrado recaudar la suma de 2 millones de soles, además de zanjar todo indicio de pertenencia a una organización criminal. Eso sí, dejó bien en claro que gran parte de la culpa es suya, por lo que se entregará a las autoridades españolas para el proceso correspondiente.

¿QUÉ DIJO PAMELA CABANILLAS,?

A través de Instagram Stories, la peruana sostuvo que el monto que le atribuyen es falso, ni que forma parte de una organización dedicada a la estafa piramidal. “Mi persona no estafó con 2 millones de soles como se pretende atribuirme y no conozco a ninguna personas a la cual me vinculan. (…) ¡Es totalmente falso! Yo no soy cabecilla de ninguna banda ni formo parte de una red criminal”.

captura del instagram de Pamela Cabanillas.

Además, indicó que todas las noticias que se han venido dando sobre la venta de las entradas es falsa. “Me entregaré a las autoridades de Europa, me haré cargo de las cosas que yo hice, más no recibí 2 millones de soles. Por otro lado, no sé quién dio tanta información falsa de mi persona, soy peruana y tengo derechos, acepto mi error y pagaré por mis actos más no aceptaré que me culpen de ser cabecilla de algo que no tengo conocimiento”.

En esa línea, les otorgó la responsabilidad a personas que, hasta la fecha, no eran de igual relevancia de ella. “Asimismo, si me pasa algo hago responsable al señor ALBERTO RAMÍREZ (REVENDEDOR QUE GANÓ MÁS QUE YO EN TODO ESTO Y AHORA ME HECHA LA CULPA DE TODO CUANDO EL TAMBIÉN SALIÓ BENEFICIADO EN TODO).”

DIEGO ZUREK CONZÁLEZ, EL GRAN IMPLICADO

Además, recalcó que el ex futbolista Diego Zurek también está envuelto en este tema de venta de entradas, aduciendo que se llevó cientos de soles debido a la estafa.

La joven manifestó su declaración por redes sociales (Foto: Pamela Cabanillas / Instagram)

“Cristian válcárcel (me ayudó a vender con la condición que pagué su orquesta de su fiesta de cumpleaños), muy aparte que se llevaba más de 100 soles por cada entrada, Diego Zúrek González (revendedor que vendía hasta el doble de su costo real), José Carlos Cornello (revendedor que ganaba más que yo misma), Nayeli León (prima de Christian Válcarcer), que amenaza a lastimar a mi familia, la cual no tiene nada que ver”, puntualizó Cabanillas.

La joven peruana partió a España luego de la múltiple estafa (Foto: Pamela Cabanillas / Instagram)

Finalmente, pidió disculpas por haber causado un engaño de tal magnitud, y recalcó una vez más que se entregaría a la justicia europea. ”Nada que ver. sin más qué decir me entregaré de manera voluntaria a las autoridades europeas, pidos disculpas a las personas inocentes que cruelmente mentí y me haré cargo de ello”.