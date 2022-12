Desde la noche del 8 de diciembre, se reportan bloqueos en diferentes tramos en la Panamericana Sur, en lo que se refiere a las regiones de Ica y Arequipa. A la fecha los perjudicados con esta medida son los ciudadanos que tomaron el servicio de transporte terrestre y conductores de vehículos de carga y autos particulares que han quedado varados en la vía nacional debido a protestas que exigen el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales.

El noticiero de Latina conversó con varios pasajeros varados en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 261, en la zona de Barrio ubicado en el distrito de Salas Guadalupe, en la provincia de Ica.

“Los niños están desesperados por la comida y el calor”, dijo una ciudadana de nacionalidad venezolana desde los exteriores del bus de transporte terrestre que tenía que llevarla a Arequipa.

Situación similar es de una madre de familia, quien contó que espera llegar a la ciudad arequipeña de Caravelí con sus hijos. “Estamos yendo al grifo con agua y galletas. Estamos con mis pequeños aquí desde anoche. No podemos sacar a los niños porque afuera toda la carreteras está sucia. Y en el grifo ya no hay agua para abastecernos”, dijo.

Por su parte, un pasajero cuestionó la poca presencia de policías en el kilómetro 261 de la Panamericana Sur. “No hay nada. Estamos sin comer desde anoche. Voy a Caravelí. Yo no sabía, sino no hubiera viajado”, señaló.

Los pasajeros y la Policía Nacional intentaron dialogar con los manifestantes, pero se negaron a llegar a un acuerdo debido a que exigen el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso.

En tanto, en el kilómetro 299 de la carretera Panamericana Sur, en el sector conocido como El Álamo (Ica), continúa bloqueado por manifestantes que, en su mayoría, son trabajadores del sector agroexportador. En esta zona, todos los comercios se encuentran cerrados por lo que el panorama se vuelve más complicado para los afectados.

Como es publico, la Sutran recomendó hoy a los operadores de los terminales terrestres y agencias de transporte autorizadas reprogramar la salida de buses hacia Lima y distintos puntos del sur del país para prevenir riesgos para los usuarios del servicio debido a los bloqueos de tramos de la Panamericana Sur.

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), señaló que esta recomendación ante los bloqueos es bien recibida por las empresas de transporte, cuyas flotas se encuentran a buen recaudado en sus respectivos terminales a la espera del restablecimiento del tránsito vehicular.

“La Sutran recomienda a los usuarios del transporte interprovincial, así como a los conductores de vehículos particulares, postergar sus viajes hacia la zona sur del país a fin de salvaguardar su integridad ante posibles disturbios”, remarcó.

Reportar incidentes en carreteras

La Sutran también recordó al público en general los siguientes canales de comunicación desde donde se pueden reportar sus denuncias o incidencias de manera gratuita durante las 24 horas de los 365 días del año: Aló Sutran: 0800-12345.

