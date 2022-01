En cinco años, el cambista Gabriel Sosa (40) se ha convertido en ‘cacerito’ del hampa. Ahora, por tercera vez, delincuentes en un falso taxi y motos lineales lo interceptaron cuando se dirigía a su casa y, a golpes y balazos, lo despojaron de 100 mil soles en efectivo que llevaba escondido en las medias.

El mismo agraviado contó a Trome que el hecho ocurrió a la 1:40 de la tarde.

“Había terminado de trabajar en el centro bancario de Fiori, en San Martín de Porres. Guardé el dinero en las medias y bolsillos. Iba a mi casa cuando un carro me cerró el paso y caí. Me golpeé la cabeza con el sardinel”, dijo.

Ya, en el piso, el hombre fue rodeado por tres hampones, uno de ellos, al parecer, venezolano.

“Me han seguido pese a que siempre cambio de ruta, no me he dado cuenta. Me golpearon en la cabeza con el arma. Lo hicieron varias veces. Mientras hacían eso, me rebuscaron toda la ropa, las medias, pantalón y me quitaron los 100 mil soles”, acotó.

Gabriel Sosa retornó al lugar del robo para explicar el hecho. Dijo que los ladrones huyeron efectuando disparos al aire. Pide celeridad a la Policía para dar con los responsables. | Foto: Andrés Paredes / Trome

Todo ocurrió en segundos entre las manzanas J e I de la cooperativa Carrizal del norte, en Los Olivos, a la vuelta de su vivienda.

Vecinos vieron el hecho pero, por temor, evitaron ayudarlo.

TERCERA VEZ

Con el botín en sus manos, los rateros huyeron en el auto y las motos. Uno de ellos hizo disparos al aire para evitar que alguien se atreva a perseguirlos.

Una cámara de seguridad particular grabó el asalto ocurrido el 31 de diciembre.

Sosa señaló que en el 2016, él y su esposa embarazada sufrieron el robo de 80 mil soles tras salir del centro bancario de Fiori. Ella resultó herida.

En el 2020, cerca del mercado Fevacel de la avenida Túpac Amaru, Independencia, fue despojado de 35 mil soles. En esa ocasión también se dirigían a su vivienda.

La denuncia fue sentada en la comisaría ‘Sol de Oro’. El agraviado tiene dolores de cabeza por la terrible agresión. Pidió a las autoridades una rápida investigación a fin de dar con los autores.

