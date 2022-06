Los padres de varios estudiantes de un colegio Trilce de Los Olivos entraron en desesperación al recibir mensajes que alertaban de un posible tiroteo entre los estudiantes de la institución educativa. Según informó América Noticias, en su edición del mediodía, los progenitores recibieron la alerta en un chat grupal del colegio.

“Según las mismas alumnas, ha habido un robo y es por venganza” , dijo una madre de familia apostada en los exteriores del local. Asimismo, detalló que el mensaje que recibieron indicaba que iba haber una balacera y que tengan cuidado a la hora del recreo y a la hora de salida.

“Si suena una bala no corran afuera, cierren las ventanas y las cortinas y pongan todas las carpetas encima de las puertas y no hagan ruido”, dice el texto que empezó a circular en el chat de padres de familia.

La mujer también comentó que la presencia policial en el colegio no se debe a la alerta, sino a la presencia de un padre que acudió desesperado a buscar a su hija y fue detenido. “ El rumor es que hay un conflicto entre los de cuarto y quinto de secundaria” , dijo otra madre de familia.

“Si preocupa porque la zona, el que puede pagar entra, no hay filtro, no tenemos la seguridad que cualquier cosa pueda pasar. Ya pasó en 2019 en otro local, mataron a un alumno del mismo Trilce de Villa El Salvador, no se supo nunca cómo esa arma entró, como entró ese alumno. Ahí recién aquí empezaron a pasar por detector de metales pero recién están retornando con la pandemia. Si hay muchas peleas, los alumnos se pelean al frente, hay broncas entre alumnos”, dijo la mamá de una alumna.

TE PUEDE INTERESAR

Bullying en colegio Santa María Marianistas de Surco: niño de 10 años fue agredido por alumnos de secundaria

Crianza de niños: ‘Mi hijo no quiere ir al colegio’, ¿qué hago?

Crianza de niños: Orienta a tu hijo y evita el bullying