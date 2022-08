Una empresaria peruana y madre de familia, dedicada al rubro de las instalaciones eléctricas, denunció que viene recibiendo amenazas de muerte por parte de la organización criminal extranjera “El Tren de Aragua” y le exigen un cupo de 10 mil soles para no atentar contra la vida de todos los integrantes de su familia.

En declaraciones a Latina, la mujer prefirió no revelar su identidad, sin embargo, señaló que estas amenazas telefónicas o vía WhatsApp se vienen dando desde antes del 5 de agosto (fecha en que colocó la denuncia policial ante la Depincri de Los Olivos).

“Todo inicia por llamadas vía WhatsApp, pensé que era un cliente, me empiezan a agredir y diciendo todo tipo de amenazas si no les pago 10 mil soles. Antes de bloquear este número, me mandan videos (de asesinatos) y a los días siguientes comienzan a llamar a mis familiares, tienen mi nombre completo”, señaló la agraviada.

También comentó que la Policía solo la resguardó hasta el 20 de agosto a pesar de haber exigido garantías por su vida. No puede salir a la calle sin temor pero lo hace para llevar a sus menores hijos al colegio.

“Lamentablemente estos sujetos dañan nuestras vidas, temo por la seguridad de mis hijos más queda. La persona que me contacta es un venezolano (integrante de ‘El Tren de Aragua’) por WhatsApp”, agregó la víctima.

La mujer solicita garantías para su vida, además, exige la ayuda de las autoridades para que este tipo de sujetos - que vienen del extranjero - no ingresen más al país. “Hagan un filtro para que estos sujetos no estén deambulando más y pongan una solución”, finalizó la empresaria.

Audio extorsivo

El noticiero colocó un extracto de los varios audios amenazantes que viene recibiendo esta empresaria. “Ya no te voy a llamar más pero si te voy a bloquear el número. Y como no quisiste atender el comunicado, yo te voy a demostrar que no estamos para jugar contigo (...) cuando nos toman el pelo, tu vas a sentir una pena en el alma y vas a tener remordimiento en tu consciencia por lo que le va a pasar a tu familia y seres queridos, todo será por culpa tuya”, se escucha en el audio extorsivo.

VIDEO RECOMENDADO

Si no sabes donde te toca votar en las Elecciones Municipales 2022, entonces presta atención a este video.