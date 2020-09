Los usuarios en redes sociales, sobre todo en Twitter, están pidiendo que no difundan el video de un joven que se lanzó de una torre de alta tensión, en la avenida Antúnez de Mayolo, en Los Olivos.

Justamente el distrito mencionado se ha convertido en tendencia en la red de microblogging en las últimas horas debido a este trágico suceso.

Aunque aún no se confirma, se trataría del mismo joven que amenazó con lanzarse de una torre de alta tensión en marzo pasado, pero fue rescatado por los bomberos, policías y familiares que llegaron al lugar. Sin embargo, esta vez no habría corrido con la misma suerte.

“¿Qué tiene la gente en la cabeza para compartir imágenes del chico que se suicidó en Los Olivos? Un poco de empatía con los familiares que deben estar pasando un momento terrible. La salud mental es un tema bastante descuidado en nuestro país, no alimentemos el morbo”; “Hoy un joven se ha tirado desde una torre de alta tensión en el distrito de Los Olivos. Por favor, no sean indiferentes. A veces las llamadas de auxilio están en un estado, en un mensaje, o en una canción. Tratemos de ser más empáticos con la gente que nos rodea, para que esto no se repita”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Twitter que están reportando a las cuentas que están difundiendo el video.

Incluso, el excongresista Heríberto Benítez compartió las imágenes siendo repudiado por cientos de cibernautas: “¿Cómo puedes atreverte a colgar ese video tan sensible a diestra y siniestra para causar morbo o likes? ¿Que clase de ser humano eres? Lo único que logras es dañar la salud mental de personas que corren el riesgo de tomar una decisión igual. Denunciado” o “Por favor, por el respeto a los familiares y todas las personas te pido que borres tu tuit. Es una desgracia que esté pasando esto y que este video esté circulando”

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil puede llamar gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/).

