Por el amor de una mujer se agarraron a balazos en plena calle y al final, heridos, se fueron abrazados al mismo hospital. Un suboficial de la Policía acribilló a su colega 19 años menor al verlo con su esposa saliendo de un campo deportivo, en Los Olivos. El agente atacado no se quedó de brazos cruzados y respondió de igual manera. Todos, incluida ‘la manzana de la discordia’, también policía, quedaron intervenidos.

Este enfrentamiento, cuyo móvil sería pasional, ocurrió a las 5:33 de la tarde luego que el suboficial C. J. V. (36) y S. C. C. (40), así como otras personas, salieron de un local ubicado en la avenida 2 de octubre.

Vecinos captaron con sus celulares el momento en que ambos policías que se enfrentaron a tiros se retiran ayudándose mutuamente.

Ambos iban a retirarse en una camioneta manejada por C. J. V., pero en ese momento le cerró el paso un Toyota Tercel que era conducido por el PNP V. T. C. (55), esposo de la mujer.

“Éste bajó y disparó 11 veces contra la camioneta, en el parabrisas delantero y la ventana del copiloto”, dijo un trabajador de la zona.

C. J. V. y S. C. C. resultaron heridos, pero, pese a eso, el primero descendió del coche armado.

Ambos vehículos terminaron con impactos de bala. | Foto: Gonzalo Córdova

Ambos vehículos terminaron con impactos de bala. | Foto: Gonzalo Córdova

Unos vecinos grabaron con celulares el momento que ambos se enfrentaron en la vía pública delante de transeúntes y taxistas. Como escudos utilizaron sus propios autos. Una cámara de seguridad también filmó como C. J. V., cojeando, disparaba contra su colega.

Producto de ello, el Toyota Tercel, en cuya parte delantera estaba escrito ‘Víctor y Sonia’, terminó con ocho orificios de bala.

Al poco rato, la calma llegó y, por consejo de varias personas, V. T. C. ayudó a levantar del piso a C. J. V., que estaba sentado recostado en un poste de luz, y lo abrazó para llevarlo a la camioneta. Otros vecinos captaron ese momento.

Ambos vehículos terminaron con impactos de bala. | Foto: Gonzalo Córdova

Tiroteo ocurrió en una avenida principal de Los Olivos frente a decenas de transeúntes y carros. | Foto: Gonzalo Córdova

Según se conoció, la mujer recibió tres balazos en el tórax y uno en el brazo, C. J. V. en el tórax y muslo mientras que V. T. C. en la espalda. Permanecen hospitalizados. Se les incautaron dos pistolas con municiones. Agentes del Departamento de Investigación Criminal Los Olivos investigan el caso.

Vecinos se mostraron asustados pues una bala perdida pudo haberlos alcanzado. “Gracias a Dios no cayó a ningún transeúntes o a alguna casa”, señalaron

TE PUEDE INTERESAR:

AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ: Dos ‘burriers’ mexicanos caen con droga en el estómago

VILLA EL SALVADOR: ‘Raquetero’ abusivo lanza al piso a mamita para robarle celular