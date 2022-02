Un ingeniero industrial sufrió el robo de su camioneta a manos de hampones que lo golpearon cuatro veces en la cabeza y arrastraron cuatro cuadras causándole con una de las llantas raspones en brazos y piernas, en Los Olivos.

La víctima, de 27 años, fue asaltada en la calle Ganímedes, asentamiento humano ‘San Martín’.

“Fui a casa de un amigo para cenar. Había bajado, cuando le escribía para avisarle que estaba estacionado en la puerta me di cuenta que tres sujetos venían. Intenté subir pero uno de ellos me apuntó con un arma. Me sacaron del carro, le agarré de los brazos pero éste me dio cuatro golpes en la cabeza”, contó el agraviado.

Agraviado

Los rateros arrancaron el vehículo pero el profesional quiso sacar su DNI y una mochila con la laptop de la empresa donde trabaja. “Yo corro detrás y me subo por el lado lateral izquierdo, al lado de la tolva. Me quedé ahí mientras avanzaban a ver si algún patrullero o alguien me veía y me ayudaba”, precisó. Lastimosamente, no tuvo ayuda.

Cuatro cuadras después, al ver que su vida corría peligro, el hombre se lanzó a la pista y sufrió más heridas.

El vehículo es un Toyota Hilux, blanco, de placa ANJ-927, que tiene accesorios y sticker color rojo en diferentes lados. También se llevaron su material de trabajo.

Camioneta robada. Si la ve avise a las autoridades.

El agraviado denunció que acudió a la comisaría de Laura Caller pero no le prestaron la ayuda debida.

Ofreció recompensa a quien de aviso del paradero del vehículo.

TE PUEDE INTERESAR:

EL SICARIATO: ¡Escalofriante! Uno de los delitos que más aumenta en el país: 225 muertos en el 2021

COMAS: Mafia de extorsionadores acribilla a mototaxistas

COMAS: Requisitoriado y exrecluso iban a robar en tienda ‘Tambo’ pero caen a balazos

CHORRILLOS: ¡Ya no se puede viajar tranquilo! Pistoleros roban a 20 pasajeros en bus

CUTO GUADALUPE: ‘Topos’ hacen forado y vacían restobar de su ahijado