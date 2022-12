ESTAFA DE NAVIDAD. La promoción de un colegio de Los Olivos se quedó sin fiesta de fin de año luego que una madre de familia, encargada de la tesorería del salón, se llevara todo el dinero que con mucho esfuerzo lograron recaudar para realizar la celebración.

Las madres del sexto C de primaria del colegio Pedro Abraham Valdelomar de Los Olivos se mostraron indignadas y hasta se quebraron en llanto al darse cuenta que habían sido estafadas por a quienes ella identifican como Rossmery Zárate Infante. “Por favor, devuélvenos el dinero, por qué destruyes a los niños psicológicamente de esa manera, da la cara”, le reclamó una de las afectadas.

Según contaron las víctimas para ATV Noticias, se dieron cuenta de la estafa el pasado viernes, un día antes de realizarse la fiesta de promoción. “Ha estado cobrando el dinero un día antes. Varias madres que se esfuerzan día a día han hecho un esfuerzo para poder pagar y esta sinverguenza se ha ido con 13 mil soles, nos ha dejado con el vestido, con el terno, con todo, no había pagado ni el anuario ”, dijo una madre de familia.

Asimismo, señalaron que los encargados del local que iban a rentar se comunicaron con ellas para informarles que solo habían pagado 1500 soles de los nueve mil que les cobraban por usar el ambiente, por lo que el evento no pudo concretarse.

“No da la cara, solo está su esposo y él dice que no sabe nada de ella. Le pedimos que dé la cara, así como ha gastado la plata, que asuma, son niños, cómo los deja sin ilusión”, dijo la madre de familia.

Otra de las afectadas por la estafadora de Los Olivos se quebró en llanto ya que había pagado 780 soles para que otros de sus familiares asistan a la fiesta. “Desde julio hemos comenzado con la organización, a pagar, pero a mí no me ha dado voucher, yo le he dado personalmente en su mano el dinero, pensando que vamos a ser promoción. Mi hija le ha girado 250 soles para su adicional. No es justo que nos hagas esto Rossmery, ponte en mis zapatos, yo he confiado en ti ciegamente, puse las manos al fuego por ti. La conocía desde hace seis años ”, refirió entre lágrimas.

Madres de familia estallaron en llanto al darse cuenta que habían sido estafadas por la tesorera de su salón de primaria.

