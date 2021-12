Cuando maestros y alumnos se preparaban para iniciar las clases en todo el Perú, la emergencia nacional por el Covid-19, detuvo abruptamente el inicio del año escolar 2020. Niños, adolescentes y jóvenes tuvieron que adaptarse a una nueva modalidad convirtiendo sus dormitorios y casas en aulas de clase, mientras que los maestros debieron enfrentar el reto de la enseñanza virtual.

Durante la crisis sanitaria, que ya lleva casi dos años, la labor de los maestros ha sido destacable porque se han esforzado para convencer a los padres, de que sus hijos sigan estudiando bajo esta nueva modalidad y convertir la internet en su aliado, y orientar a sus hijos en el uso responsable.

Es, en ese sentido, que la Institución Educativa online para niños, “Tecky Brains”, está organizando el importante conversatorio “EL ROL DE LOS PADRES EN EL MUNDO DIGITAL DE SUS HIJOS” que estará a cargo de la reconocida psicóloga Raquel Watson, y que se realizará de manera virtual jueves 2 de diciembre a las 7:30 p.m.

Al respecto, la especialista Rachel Watson, refiere que uno de los principales retos para los padres ha sido conocer más a fondo en qué consiste el mundo virtual, en el que ahora están inmersos sus hijos.

“Otros retos han sido acostumbrarse a la dinámica digital y el verse obligados a aprender sobre su manejo y contenido. También han tenido que desarrollar competencias digitales, el manejo de las plataformas virtuales, y establecer una regulación sobre los contenidos que ven sus hijos y la cantidad de tiempo en que sus hijos pasan frente a las pantallas”

¿Qué retos son los que deben enfrentar los padres de familia a partir de que la educación se hizo cien por ciento virtual por la pandemia?

Los padres también han tenido que adaptarse a la nueva manera de aprender a través de las clases virtuales, apoyando a sus hijos en el desarrollo de habilidades tecnológicas. Ha sido difícil encontrar un equilibrio entre el teletrabajo, los quehaceres de la casa, y el estudio de los hijos. A diferencia de las clases presenciales, la educación virtual, sobre todo en el caso de los niños más pequeños, ha implicado que los padres tengan que supervisar más a sus hijos para que asistan de manera adecuada a las clases virtuales, para que cumplan con sus deberes, y para que finalmente aprendan.

¿Ha sido difícil para los padres adecuarse a la nueva forma de estudiar de sus hijos?

Sí, porque muchas veces necesitan asistencia durante o después de sus clases para entender el contenido de éstas o para realizar las tareas. Esto implica que los padres dediquen más tiempo a la supervisión escolar y a buscar maneras de ayudar a sus hijos a aprender. Algunos padres no tenían el conocimiento para poder explicar a sus hijos las tareas, por lo que necesitaron de mucha paciencia, porque para los niños y adolescentes, también ha sido un proceso de adaptación. Hay muchos estudiantes que aún no se acostumbran a las clases virtuales.

¿Cómo se puede aprovechar al máximo las clases virtuales?

Para aprovechar al máximo las clases virtuales, el niño(a) o adolescente, debe conocer muy de cerca la plataforma en la que se le está brindando las clases, para que no tenga problemas en el manejo. Es importante que los padres establezcan una organización para el estudio, encontrando un equilibrio entre las horas de clases, las horas de tareas y las horas de distención u otras actividades. Tiene que haber un plan de estudios con una rutina y horarios. Los estudiantes deben prepararse para los exámenes, exposiciones, etc., es necesario recalcar la importancia del estudio. Hay que enfatizar a los hijos que cuando no entiendan algo, avisen o pregunten, que no tengan miedo de hacerlo. Es muy importante también reconocer sus esfuerzos y logros.

¿Cómo convertir a sus hijos de solo ser pasivos consumidores a creadores de tecnología? ¿en qué los puede ayudar?

Podemos lograr que nuestros hijos tengan con la tecnología una experiencia fascinante y creativa. Invitándolos a conocer distintas aplicaciones que los alienta a expresarse, a aprender, a producir, para que dejen de ser solo espectadores de contenido. Por ejemplo, quizás a alguno le llama la atención crear videos; la plataforma de YouTube es ideal para que comience poco a poco a experimentar ese gusto. Hay que acompañarlos en este proceso porque también tienen que aprender a usar las plataformas y aplicaciones correctamente, sin exponerse a mayores riesgos.

En este contexto ¿Cómo manejar los tiempos de los hijos frente a la computadora?

Definitivamente tienen que establecer horarios y reglas (de ser necesario con consecuencias) en el manejo e interacción de los hijos frente a la pantalla. Las reglas deben ser claras, y cumplirse. Los padres deben ser consecuentes y hacerlas cumplir. También se tiene que especificar las consecuencias cuando no se cumplen con los horarios establecidos. Eso sí, todo dependerá de la edad y de la forma en la que el hijo interactúa con las tecnologías. Mientras más pequeños son, menos horas de pantalla debe de haber.

