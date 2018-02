Lourdes Alcorta, Carlos Kauffman, Luis Castañeda Lossio y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

DESESPERADOS

Ollanta y Nadine están desesperados por salir libres. El 21 de febrero, el pleno del Tribunal Constitucional evaluará dos ‘habeas corpus’ interpuestos por su defensa para dejar la prisión. ¿Qué pasará? Hummm...



ABOGADO

Carlos Kauffman es el abogado de Jorge Barata y está en Lima. Llegó para ultimar detalles respecto a la declaración de su defendido, de quien jura, colaborará en todo. Eso espera el Perú entero...



ELECCIONES I

Así que son 23 millones 438 mil 266 electores que participarán en los comicios ediles y regionales de octubre próximo. Se espera que sean elegidas unas 13 mil autoridades. Ya lo saben, señores...



ELECCIONES II

Para reemplazar a Luis Castañeda en la Alcaldía de Lima habría hasta 16 aspirantes. O sea que habrá candidatos para todos los gustos. ¡A elegir bien!



‘FULANO’

Como ‘fulano impresentable’ calificó la fujimorista Lourdes Alcorta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En su cuenta de Twitter le tira barro con ventilador. Ayayay...



EXCESO

Para Javier Barreda, actual ministro de Trabajo, hubo un exceso en la decisión de expulsarlo del Partido Aprista. Dizque ya ha volteado la página y que no ha apelado la medida. No me diga...



MAESTROS

Pedro Castillo, el dirigente que encabezó la huelga de los maestros, vuelve a amenazar con otra medida de fuerza, pero resulta que el Sutep no avala la medida. Alfredo Velásquez, su secretario general, dice que están dialogando con el Gobierno...

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.