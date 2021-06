POR: OSCAR TORRES

Han pasado tres semanas de la segunda vuelta y no tenemos presidente electo. El Jurado Nacional de Elecciones está muy cuestionado por gran parte de la ciudadanía. Por tal motivo Trome, en exclusiva, conversó con la abogada Lourdes Flores, quien habla claro y directo.

Lourdes, la renuncia de Luis Arce al Jurado Nacional de Elecciones ¿descalifica la segunda vuelta?

Le hace un gravísimo daño al Jurado Nacional de Elecciones porque, para mí, es un hecho inédito que un magistrado no solo deje constancia en sus votos de su discrepancia, sino que se vaya tirando el portazo y acusando a sus pares de falta de imparcialidad.

A propósito, Arce ha deslizado que Jorge Salas Arenas estaría parcializado a favor de la candidatura de Castillo. ¿Lo crees así?

Él es dueño de sus palabras, pero yo sí advierto, ha bastado el análisis de las diez primeras actas para darnos cuenta de que el Jurado es renuente a cumplir su deber de fiscalizar, de verificar, de buscar la verdad con elementos que tiene a mano en el sistema electoral.

Proclamación

Algunas voces anuncian que en estos días ya se proclamaría a Castillo como presidente sin terminar de resolver todas las irregularidades. ¿Qué opinión te merece?

Teniendo quórum (el fiscal Rodríguez Monteza reemplazó a Arce) probablemente quieran pasar por alto, ya conocemos la tesis del Jurado que no está dispuesto a buscar la verdad. Es por esa razón, en mi concepto, que su trabajo está totalmente descalificado y nosotros pensamos que lo más sensato sería pedir la auditoría internacional. Es una acción que no depende del propio Jurado. Podría hacerlo, pero no lo va a hacer, depende ahora del presidente de la República.

Para Lourdes Flores, el JNE no está dispuesto a buscar la verdad. (Fotos: Allengino Quintana)

El caso boliviano

Le han pedido al presidente Sagasti que recurra a una auditoría internacional en la OEA. ¿Crees que lo hará?

Debería. No sé si lo hará porque sería una forma cómo desde un órgano externo con conocimiento, fíjate que estamos yendo a la OEA, que acaba de decir ‘todo está maravilloso’... Porque nos parece que su muestra, visión y observación no ha contemplado todos los elementos que han ido saliendo afuera. Un examen exhaustivo, con pericias, con estudios estadísticos, como se ha hecho en Bolivia.

Mucha gente se ha burlado de ti cuando dijiste que Keiko ha ganado la elección. ¿En qué te basas para afirmar eso?

En que tengo la absoluta convicción de que en las mesas ha habido unas distorsiones electorales mediante fraudes en mesa. Yo no creo que sea un fraude desde el Estado. Pienso que es un operativo montado en determinados puñados de mesas en las que con las firmas falsas, con el mismo puño gráfico repetido en mesas de distintos colegios, distritos, provincias y hasta regiones, y finalmente con los estudios estadísticos que concluyen en que hay votaciones inexplicables. Yo tengo la convicción de que ha habido una tergiversación de la voluntad.

Tú has hablado de un ‘fraude en mesa’, pero los miembros de Perú Libre dicen que no tienes ninguna prueba….

Es una apreciación de ellos. Yo sí creo que son pruebas y si no, son indicios relevantes las pericias caligráficas, los estudios estadísticos… Y lo que debería haber hecho una autoridad seria es calificarlo.

El país está muy polarizado, algunos piden que se anule la segunda vuelta y que hagan nuevas elecciones. ¿Eso es posible?

Yo me he fijado, en mi actuación, un marco muy claro: respeto a la Constitución. Hasta hoy nuestro planteamiento ha sido: ‘Señor, tomaron una muestra y advirtieron, aproximadamente, en 800 actas estas irregularidades y se plantearon los pedidos respectivos… Yo me voy a quedar de momento en lo que es el reclamo, la revisión de estas actas y las evidencias de que estas traen un problema mayor’.

Los abogados de Perú Libre sostienen que la OEA, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos han dicho que las elecciones han sido limpias y transparentes. ¿Qué tienes que decir?

No es la primera vez. Yo viví este proceso y claramente ‘al frente’ en el año 2000 (re-reelección de Alberto Fujimori), cuando nos costó muchísimo trabajo que se llegara a comprender en el Perú y afuera que ese proceso había tenido vicios enormes. El tiempo nos dio la razón.

A algunos les llama la atención tu postura, ¿estás defendiendo a Fuerza Popular como abogada y cobras por esos honorarios?

No, ni un centavo como es lógico y como tal tengo que representar al partido, si estoy en el Jurado impugnante. Yo me he atribuido el título de defensora, de representante de millones de peruanos que no votamos por la señora Fujimori en primera vuelta. Sí lo hice por supuesto en segunda y creemos que hay un esclarecimiento democrático que hacer.

Lourdes Flores aclaró que no le está cobrando ni un centavo a Fuerza Popular. (Fotos: Allengino Quintana)

El golpe

El semanario Hildebrandt en sus Trece asegura que hay un golpe de Estado en marcha de parte de Keiko, sectores empresariales y militares. ¿Sabes algo de eso?

Yo, por lo menos, estoy absolutamente al margen de cualquier plan adicional que no sea el que estoy diciendo con toda claridad. A mí me parece que responde a un planteamiento tan claro, conocer la verdad electoral con un simplismo: el golpe. Yo diría que el golpe viene de quienes no aceptan que la legitimidad democrática tiene que nacer de un proceso impecable.

Si Castillo asume la presidencia el 28 de julio, ¿qué futuro le ves al Perú a mediano plazo?

Lo veo con mucha preocupación. En primer lugar porque creo que se trata de un candidato, un gobernante muy débil que no tiene equipo propio, que surge como consecuencia de la búsqueda que de él hacen Perú Libre y el señor Cerrón ante la imposibilidad de este de ser candidato. No tiene problema él como no lo tuvo antes como dirigente sindical de unirse a los sectores más radicales del Movadef y del Conare… En fin, comienzan a darse juegos de poder de unos grupos y otros para coparlo. ¿Quién terminará ganando esa batalla? ¿La más radical, el sector más moderado de la izquierda que ahora pretende presentarse como salvador? Como se dé, esa es una improvisación absoluta en momentos difíciles.

Entonces en ese hipotético caso, ¿ves al profesor alineado con Cerrón o distanciado de él?

Es difícil saberlo porque también puede darse el caso de una movida táctica para dar una cierta tranquilidad al inicio del gobierno con algunas transacciones con quien lo ha forjado. No puedo discrepar más con el señor Cerrón y distante de ese manejo de gobierno, pero fue el que puso el partido, buscó al candidato, financió la campaña y yo creo que es el que tuvo que ver con todas estas tramoyas que estamos denunciando. De modo que yo no sé si le será tan fácil romper con quien lo llevó en el lugar que está. Esto me hace recordar una frase de Alfonso Barrantes: ‘La izquierda peruana es un saco de alacranes’.

¿Crees que estas elecciones en el Perú han tenido influencia de los llamados países bolivarianos?

Sí, por lo menos en actores como Cerrón, eso está de por medio y otros más radicales. El Perú ha sido un botín que los sectores bolivarianos han querido tomar desde La Habana y Caracas. Y el Perú ha sido una magnífica resistencia. Soy consciente de que hay muchas cosas por hacer y cambiar en el país, pero ha sido una resistencia democrática y de progreso que lamentablemente hoy veo dominada.

A Lourdes Flores le parece inexplicable que no se entregue el padrón general de votantes. (Fotos: Allengino Quintana)

¿Por qué crees que se niegan a entregar el padrón general de los votantes?

Es inexplicable. No lo sé, pero me parece sumamente negativo porque la democracia tiene que caracterizarse por la transparencia y cuando tú pides algo tan elemental que tiene: el nombre y apellido de todos nosotros, tu firma y la huella. Es decir, la evidencia de que votaste… Esa constatación ayudaría a esclarecer las cosas.

Han circulado unos supuestos audios de Montesinos para favorecer a Keiko. ¿Te parecen reales?

No lo sé. Es extraño, en cualquier caso, por supuesto marco distancia sideral con cualquier plan b, c, d y ratifico mi convicción de que la lucha la estamos dando en el campo democrático, constitucional. Con firmeza y claridad hasta donde se pueda, con toda la fuerza de la ley para avanzar.

¿Qué pasaría si llegamos al 28 de julio y no tenemos presidente?

Sería una situación inédita, nunca vivida. Se generaría un vacío de poder que habría que resolverlo también constitucionalmente y tendría que ser resuelto por quien ejerce la presidencia del Congreso y las decisiones que en ese momento se tomen.

Si finalmente el Jurado se niega a resolver todos los cuestionamientos, firmas falsas, ¿concluirías que este proceso está viciado?

Concluiría que lamentablemente nos da un resultado incierto y por lo tanto hay un viso de ilegitimidad en el próximo gobierno, más allá de que si ejerce el poder. Será el gobierno de turno, pero no podrá quitarse el mote de ‘gobierno de dudosa constitucionalidad’, ‘gobierno de dudosa legitimidad’.

Gracias, Lourdes. Ojalá quien salga ganador o ganadora sea de una manera limpia y sin artimañas de por medio…

Gracias, Óscar. Así lo espero.

TE PUEDE INTERESAR: