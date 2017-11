Lourdes Flores, Yonhy Lescano, Daniel Salaverry y más en ‘Pepitas’

‘TÍA LULÚ’ I

En las últimas elecciones, el PPC no consiguió ni un solo congresista y hoy –según su lideresa Lourdes Flores- apunta a tener candidato propio a la Alcaldía de Lima. No me diga...



‘TÍA LULÚ’ II

La ‘Tía Lulú’ no quiso decir quién sería su carta, pero en las redes sociales no descartan que sea ella misma. No olvidemos que para el 2011, perdió el sillón capitalino ante Susana Villarán. Ayayay...



SU AMIGO

Daniel Salaverry reveló que es amigo de Joaquín Ramírez y que fue él quien le presentó a Keiko Fujimori. No quiso ‘satanizar’ al investigado por el delito de lavado de activos. ¿Amistades peligrosas...?



NEGLIGENCIA

Para el izquierdista Jorge Castro hay ‘negligencia punible’ de la Fiscalía en el acuerdo con Odebrecht. También señaló que ‘si hay que tumbarse a media clase política, se debe hacer’. Uyuyuy...



DISCULPAS

Yonhy Lescano dejó entrever que no denunciaría a Úrsula Letona por llamarlo ‘Cantinflas’, si es que la fujimorista se disculpa. Afirmó que ‘no soy un hombre rencoroso’. Nooo...



PROMESA

La fiebre futbolística también llegó al Congreso de la República. Es tan fuerte que el fujimorista Héctor Becerril prometió que si Perú clasifica al Mundial Rusia 2018, no volverá a discutir nunca más con el acciopopulista Yonhy Lescano. Ver para creer, dijo un ciego...



AUTORITARIO

El politólogo Steven Levitsky indicó que el esfuerzo que hizo Keiko Fujimori para moderarse ‘fue abandonado’ y que ahora el fujimorismo es más autoritario, como en los años 90...

