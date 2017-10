Ni una menos: Revelan indignante audio de la expareja de Lourdes Páucar mientras la insulta y escupe [VIDEO]

La reportera de Canal N y América Televisión, Lourdes Páucar, decidió salir al frente para contar que ella también ha sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja, el también periodista Joel Quezada Centeno.

Según Lourdes Páucar, su expareja quería que ella lo llame al menos tres veces al día para saber cómo estaba y qué era lo que hacía. Sin embargo, luego empezó a maltratarla físicamente. La reportera contó que el hombre la golpeó y jaló el cabello hasta en más de una ocasión.

Ahora, en Domingo Al Día, se revela un audio ente Lourdes Páucar y su expareja Joel Quezada Centeno. Según el programa, el material se grabó durante una discusión de la pareja. En el audio se escucha cuando el hombre escupe a la reportera.

Audio de agresión a Lourdes Páucar

Joel Quezada Centeno: Eso es lo que tú quieres, maldita.

Lourdes Páucar: No. no quiero perjudicarte.

Joel Quezada Centeno: Basura de mie... eso es lo que tú buscas.... por eso me ca...

Lourdes Páucar: Yo no te cag...

​Joel Quezada Centeno: Bájate, bájate, mie... (escupe)

Domingo al Día señaló que este audio fue grabado por el asistente de Joel Quezada, Ronald Aparicio. Según el informe, este hombre fue testigo de varias discusiones de la pareja. "Me jaló el pelo y da puñetazos en el pecho y en la pierna izquierda. Todo eso delante de su asistente. Él tuvo que calmarlo. Le dijo '¿qué estás haciendo?'", contó Lourdes Páucar.

Este desgarrador testimonio de Lourdes Páucar se suma al de Lorena Alvarez, quien denunció a su expareja Juan Mendoza. La conductora de Latina judicializó la demanda por agresión física y psicológica por parte del economista.

El caso que también indignó a muchos es el de Micaela De Osma. La joven fue arrastrada por su expareja Martín Alonso Camino Forsyth por las calles de Miraflores. Una vecina grabó el preciso instante de lo sucedido.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.