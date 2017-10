¡Ni una menos! Luego de que salieran a la luz los casos de agresiones contra Lorena Álvarez, Micaela de Osma y Vanessa Arzapalo, una conocida reportera de Canal N y América Televisión también denunció haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja.



En su desgarrador testimonio compartido con América Noticias, Lourdes Páucar señaló que el también periodista político Joel Quezada Centeno la golpeó y haló el cabello hasta en más de una ocasión e incluso llegó hasta escupirle en la cara.



“Por ejemplo, estaba conversando con él y se enojaba, me cogía del brazo y me jaloneaba porque él es fuerte. Me cargaba en peso y me botaba a la calle”, contó entre lágrimas Lourdes Páucar sobre su tormentosa relación que la sumió en la depresión.



Lourdes Páucar denunció haber sido víctima de agresión de su expareja

El amor tóxico que sentía hacia su expareja cegó a tal punto a Lourdes Páucar que lo perdonó y calló los maltratos a los que habría sido sometida por Joel Quezada Centeno. Sin embargo, con el apoyo de amigos y familia, se armó de valor para denunciarlo.



Actualmente, Quezada Centeno no puede acercarse a ella más de 300 metros ni comunicarse con ella pero eso no ha impedido que el denunciado continúe llamándola y enviándole mensajes vía WhatsApp.



Lourdes Páucar solo espera que su expareja no viole las órdenes de restricción y admitió que a veces tiene miedo de volver a su casa por temor a encontrarse con él. América Noticias quiso contactarse con el acusado pero está inubicable.

