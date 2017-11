Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



ÉTICA

La Comisión de Ética evaluará hoy los casos de cuatro fujimoristas: Marita Herrera (viaje fantasma), Luis López (reclamo a la FAP), Dalmiro Palomino (contratar trabajadora sin requisitos legales) y Betty Ananculi (mentir en su hoja de vida). Ayayay...



'TÍO BIGOTE'

Nos llaman desde el Congreso para contarnos que el exministro Enrique ‘Tío Bigote’ Cornejo ha sido convocado a la Comisión Lava Jato para este martes 14. No me diga...



‘PREOCUPADO’

Aunque no lo crean, Daniel Urresti está ‘preocupado’ por Alan García. “Estoy profundamente consternado por la desaparición de AG. ¿Quién lo ha visto por última vez? ¿Está medicado? ¿Alguien le ha quitado su celular?”, escribió en Twitter...



LUCIANITA I

Lucianita León, quien ya pasó a las filas de las casadas, en la recepción de su matrimonio se animó a bailar una salerosa marinera con su flamante esposo, el economista Augusto Narvarte. Vale...



LUCIANITA II

En la fiesta estuvieron congresistas de todas las bancadas y hasta Brunella Horna, novia de Richard Acuña. El papá de Luciana, el exministro Rómulo León, aseguró ‘estar feliz de la vida’. Alan García brilló por su ausencia...



NACIONALISTAS

Los nacionalistas celebraron ayer sus elecciones internas a nivel nacional. Eligieron a sus delegados para la Asamblea General Nacional, de donde saldrá su candidato presidencial. ¿Será Humala? ¿O Nadine? Huuuummmm...

Matrimonio de Luciana León