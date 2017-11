Abogada y política aprista. Luciana León fue elegida por primera vez congresista en el 2006. Fue presidenta de la Comisión de Defensa del Parlamento y tuvo otros importantes cargos. Considerada, en su momento, entre las diez políticas más bellas del mundo. Trome, en exclusiva, conversó de todo con la congresista del ‘partido de la estrella’.



Congresista León, ¿está de acuerdo con la pena de muerte para violadores de niños?

No, no soy nadie para decidir si uno debe de vivir o morir. Si bien es cierto, es lo que me provocaría luego de ver estos casos lamentables de gente tan enferma, también debemos ejercer un trabajo, como Estado, de educar a la población... No sé si está comprobado que este tipo de situaciones vayan a resolver el problema con, punto aparte, el Poder Judicial que tenemos.



Usted ya presentó proyectos de ley que incrementan las penas por violación sexual y permiten que sus delitos no prescriban, pero los casos en el Perú siguen en aumento. ¿Qué hacemos?

Están hablando mucho de la pena de muerte y yo digo basta de discurso, demagogia, populismo, y más acción. Presenté estos proyectos de ley no en esta legislatura ni recién, cuando han sucedido estos hechos, sino en el Congreso pasado... El presidente del Parlamento sí se ha comprometido a poder sacarlos apenas sean dictaminados en la Comisión de Justicia.



¿En qué consisten?

Estos delitos no pueden prescribir (caducar), porque pasa que a los 2, 3, 4 o 5 años no tienes idea de qué es lo que sucedió, pero cuando creces empiezas a recordar, acumulas muchas frustraciones y ahí recién puedes comprobarlo y denunciarlo. Por otro lado, el aumento de penas: cadena perpetua para todos.



¿Qué opina sobre el hashtag lanzado por las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca: #PerúPaísDeVioladores?

No lo comparto. Más bien, sentí que se trataba de un insulto a millones de hombres. Por unos cuantos no podemos generalizar que los peruanos sean violadores. Me pareció un hashtag infeliz.



Hace un par de años fue considerada entre las diez políticas más bellas del mundo, ¿qué puede decir?

Nada, porque eso no es relevante dentro de mi trabajo.



‘MANOS AL FUEGO’

Usted es aprista, ¿pone al igual que Mulder las manos al fuego por Alan, respecto a que no recibió dinero de Odebrecht?

No pongo las manos al fuego por nadie, pero creo que el presidente García, como él lo ha manifestado, no ha recibido ningún tipo de beneficio económico por parte de ellos y el hecho de que siempre esté a disposición del Congreso, de la Fiscalía, del Poder Judicial, demuestra también su transparencia.



Algunos consideran chistoso que funcionarios de segundo nivel del gobierno aprista hayan recibido seis, siete u ocho millones de dólares de sobornos para el Metro de Lima y que Alan no supiera nada, ¿qué opina?

Pero el ministro de Transportes y Comunicaciones también desconocía el tema y él mismo lo ha dicho en todas sus formas. La verdad, yo le creo. No pienso que el ministro esté mintiendo, porque uno sabe que la mentira tiene patas cortas o que si se parte la pita por el lado más débil, va a perder.



Luego de que el expresidente García calificara de ‘rata’ a su padre, ¿se distanció de él?

Sí, nos distanciamos bastante. Yo me molesté, me indigné muchísimo. Se presentó la oportunidad, meses o años después, de conversar, de manifestarle lo incómoda que me sentía no solo por eso, sino porque también me dieron la espalda a mí. Es decir, me sindicaron, me señalaron sin siquiera escuchar cuáles eran mis descargos, esperar el resultado de la Fiscalía, que estaba haciendo toda una auditoría. Entonces, sí sentí un dolor muy fuerte. Se lo dije. En ese momento, él pidió disculpas.



¿Le pidió disculpas Alan García?

Él me ofreció disculpas y yo se las acepté, porque también es un ser humano, reaccionó de una manera no adecuada, indebida y él mismo dijo “me equivoqué mezclando una cosa con otra y no debí hablar ni referirme así de tu padre”.



Una encuesta ha revelado que la población pide que García se retire de la política y abra paso a rostros nuevos. ¿Está de acuerdo?

Él ya se retiró. Él va y viene, pero está prácticamente viviendo en España. Siempre seguirá, de una u otra manera, participando, hablando, porque eso es lo que deben hacer quienes han sido presidentes de la República. Tienen que dar una especie de... no sé si de cátedra, pero sí de estas conversaciones reflexivas de cómo ve uno desde afuera las cosas, aunque eso no significa que esté manipulando cualquier asunto por detrás. Se debe abrir espacio a nuevas caras, por supuesto. Es lo que exijo, es lo que quiero, es lo que más deseo. Una renovación que enmiende errores, conectarnos nuevamente con la población, que no es fácil, demostrar que somos verdaderamente un partido de centroizquierda y que escuchamos a todas las bases...



‘UN AÑO PERDIDO’

Pasado un año, ¿cómo calificaría la labor de PPK?

Lamentablemente, es un año perdido. Espero que no sea un quinquenio desperdiciado como lo fue el de Ollanta Humala. Desde el Partido Aprista vamos a poner todo nuestro esfuerzo, experiencia y conocimiento para poder colaborar y salga adelante.



¿Qué le pareció que el censo estuviera auspiciado por César Acuña, de la Universidad Vallejo?

Ahí se han dado convenios que, al parecer, se han establecido en otra oportunidad y eso no significa que esté bien. El hecho de que una universidad tenga información tan valiosa de todos los ciudadanos, es un exceso. Ahora ha pasado a Fiscalización, en estos momentos se está investigando. Deben seguirse las investigaciones a profundidad y no permitir este tipo de acuerdos. O sea, convenios sí, pero con un límite de hasta dónde te doy la información.



Si este Gobierno la convoca para una cartera ministerial, ¿aceptaría?

El hecho de poder crecer políticamente sí es algo que ronda en mi cabeza, para eso me preparo, estudio, trabajo más, pero no me veo en este Gobierno participando en ninguna cartera. Además, como Partido Aprista hemos acordado en no participar, así se dé un ofrecimiento.

TOLEDO Y OLLANTA

¿Le parece que este Gobierno tiene la voluntad política de traer a Toledo?

Se han cometido muchos errores, pero no solo por parte del Gobierno, sino de la Fiscalía y del Poder Judicial, pues no se han seguido los pasos adecuados para poder lograr el objetivo.



¿Considera que Ollanta y Nadine merecen la prisión?

Es una decisión de la Fiscalía y del Poder Judicial que se tiene que respetar. Sin embargo, siempre y cuando no haya una acusación fiscal, yo soy de la idea de que cualquier persona que esté enfrentando una investigación, debe de hacerlo, en todo caso, con arresto domiciliario, ponerle grilletes o lo que crean conveniente.



¿Cómo es la relación con su padre luego que purgó prisión por el caso ‘Petroaudios’?

La relación con mi padre siempre ha sido muy buena. En general, con mis hermanos, con mis padres, con mi familia. Yo agradezco tenerlos cerca, en una relación muy amigable, muy cercana. Siento su cariño, pero sobre todo, su preocupación por estar yo en este trabajo, que no es sencillo.



¿A quiénes se refería cuando dijo ‘En el Apra siguen los muertos vivientes que no queremos’?

Ellos saben a quiénes me refiero. No es ninguno de los miembros de mi bancada, sino más bien aquellas personas que han tenido cierta responsabilidad dentro de la Secretaría General, en la Secretaría de Organización, que son las patas básicas dentro de la mesa para lograr que en las elecciones tengamos mejores resultados...



Pero ¿los puede nombrar?

Por ejemplo, Omar Quesada, que era el secretario general, el secretario de Organización también... no hicieron bien su trabajo. Esas personas no deben estar cerca. Lamentablemente, hoy en día se mantienen próximos, dentro del partido.



Gracias, congresista León, y que por encima de todo siempre esté el progreso del Perú...

Gracias a usted.



MATRIMONIO

Congresista, ¿es verdad que se casa?

Sí, el 11 de noviembre.



¿Quién es el afortunado?

Es un muchacho peruano con quien tengo una relación muy interesante, porque hay mucho respeto, comprensión. Sobre todo, comparte, entiende, admira, respeta mi trabajo y eso es lo que más me gusta...



Su futuro esposo, ¿cómo se llama y qué profesión tiene?

Él es economista. Se llama Augusto Narvarte.



¿Adónde se va de luna de miel?

Va a ser sorpresa. Estamos viendo.



¿Cuántos hijos le gustaría tener?

Los que Dios me mande. Hoy en día no se puede tener muchos. Todo está muy caro.



¿Se considera bonita?

Más allá de ser bonita por fuera, es como uno es por dentro.



¿Qué hace en sus ratos libres?

Antes hacía deporte. Hoy, con la operación (en la espalda), recién estoy pasando por la rehabilitación y ya no me queda tiempo libre, pues paro todo el día metida en el Congreso.



¿Un libro?

Estoy leyendo la biografía de Winston Churchill. Viajé a Argentina y me compré obras de distintos autores y voy complementando la información.



¿Lugar del Perú?

Tambopata.



Congreso...

Es el centro, la base, el significado de la democracia.



Luciana León...

Una mujer con vocación social, comprometida con su trabajo... Voy a seguir trabajando con mucho esfuerzo y esmero en beneficio de mi país, que es lo que más deseo.



(Oscar Torres)