Luciana León se casó con economista Augusto Narvarte en mágica boda [FOTOS]

La congresista Luciana Leónse casó este sábado con el economista Augusto Narvarte, en una mágica boda religiosa realizada en la Iglesia de San Pedro, en el Cercado de Lima.

Cerca de las 6 de la tarde de este sábado, Luciana León llegó a la iglesia acompañada de su padre, el exministro del gobierno aprista Rómulo León.

Recordemos que,Luciana León confirmó en exclusiva a Trome que contraería matrimonio este 11 de noviembre. La congresista se animó a contar detalles de su unión y sus planes a futuro en una extensa entrevista.

¿Quién es el afortunado?

Es un muchacho peruano con quien tengo una relación muy interesante, porque hay mucho respeto, comprensión. Sobre todo, comparte, entiende, admira, respeta mi trabajo y eso es lo que más me gusta...



Su futuro esposo, ¿cómo se llama y qué profesión tiene?

Él es economista. Se llama Augusto Narvarte.



¿Adónde se va de luna de miel?

Va a ser sorpresa. Estamos viendo.



¿Cuántos hijos le gustaría tener?

Los que Dios me mande. Hoy en día no se puede tener muchos. Todo está muy caro.