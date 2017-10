Luciana León estuvo en la procesión del Señor de los Milagros

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



LUCIANITA

Luciana León también acompañó la procesión del Cristo Moreno. “¡Que su amor divino ilumine, bendiga y proteja a todos los peruanos!”, escribió en Twitter. Avancen, hermanos...



EXTRADICIÓN

‘Vitocho’ García Belaunde cuestionó que no se haya avanzado mucho en el proceso de extradición de Alejandro Toledo. Así es, las cosas van a paso de tortuga...



PERAS AL OLMO

Yonhy Lescano emplazó al contralor a ser más activo contra la corrupción y sugerir leyes para no permitirlas. Daniel Abugattás dice que ‘está pidiendo peras al olmo’. Plop...



EXTRANJEROS

La ‘Dama de Hierro’ del fujimorismo, o sea, Úrsula Letona, defendió en un foro la creación del distrito electoral número 27. Dice que en el exterior hay más de 3 millones de peruanos. Así es...



LAVA JATO

Según el exfiscal Avelino Guillén, la imagen de PPK se debilitará ante la opinión pública como consecuencia de su decisión de no recibir a la Comisión Lava Jato, que investiga el caso Odebrecht. Ayayay...

