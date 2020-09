POR: JORDAN ARCE YUPANQUI

Chef de profesión y viajero por pasión. Es hincha número uno de la comida peruana. Tiene dos populares canales en YouTube. En uno busca los mejores platos y lugares de nuestro país. Y en el otro convence a la gente que cocinar es fácil. Sincero y espontáneo. Descomplicado y casi siempre con la frase precisa. Ese es Luciano Mazzetti.

¿La comida peruana es la más rica?

Lejos les saca el ‘ancho’ a todas.

¿Cuál es la segunda más buena?

La española.

En redes, la tlayuda destronó al ceviche, ¿qué opinas?

No me tomo esa encuesta muy en serio. La tlayuda es rica, pero un ceviche se la revuelca. A parte, ¿cuántos mexicanos hay?

No sé, me agarraste.

Ya, pero son muchísimo más que nosotros. Esa encuesta era desproporcionada, pues, ja, ja.

¿Qué debe tener el ceviche perfecto?

Pescado fresco, limón, sal, ají y cebolla. Mientras más sencillo, mejor.

¿Es fácil cocinar?

Sí, no es nada complicado.

¿Qué se necesita?

Ganas y un poco de criterio para seguir las recetas.

¿Alguna vez se te quemó un plato?

Sí, claro. A veces me olvido que dejé prendida la cocina.

Pero no te haces ‘paltas’…

Para nada. Es normal ‘meter la pata’ de vez en cuando.

Cuéntame sobre tu nuevo canal de recetas ‘Cocina Pe’.

Se lanzó con la idea de querer transmitir la cocina como una cosa bien sencilla, espontánea y divertida.

¿Se te ocurrió a raíz de la cuarentena?

No, antes. Pero digamos que la cuarentena fue el momento oportuno para salvar a varios que solo sabían cocinar arroz con huevo, ja, ja.

He visto varios de tus videos…

¿Y has aplicado o no?

Por supuesto.

No me engañes, ah.

No, nada. Me animé a preparar una salchipapa.

Ah, ya. Ese fue uno de los primeros videos del canal.

Para que veas que no es ‘floro’.

Bien ahí, compare.

Ahora que es complicado viajar, ¿cómo estás haciendo con tu otro canal ‘Viaja y Prueba’?

Por el momento, en compañía de mi socio Rodolfo, estamos haciendo videos sin movernos de casa.

¿Cómo así?

Pedimos delivery y probamos los mejores pollos a la brasa, chaufas, hamburguesas, ceviches...

¿Entonces no les está yendo mal?

Al contrario, el canal ha repuntado un montón en la cuarentena. La gente se consuela viendo nuestros videos, ja, ja.

¿Y cuánto tiempo que ya conoces a Rodolfo?

Unos seis años. Somos ‘patazas’.

Sí o sí tengo que preguntarte ¿de dónde viene la frase ‘sin salado no hay dulce’?

Ja, ja, ja, de Piura. Estábamos haciendo un recorrido en compañía de Willy, un amigo de allá, y él la soltó después de un almuerzo.

Y pegó, ah.

Sí, pegó esa y ‘comer con un solo fierro’ (cuchara en vez de tenedor y cuchillo).

Imagino que extrañas viajar.

Un montón. Queremos retomarlo, pero aún estamos evaluando.

¿Alguna vez te has topado con los ‘amigos de lo ajeno’ en tus recorridos?

Una sola vez. Nos reventaron la luna de la camioneta y nos robaron la computadora de Rodolfo y otras cosas de valor.

Cuéntame más.

Estamos grabando dentro de en un restaurante. Era plan de cinco de la tarde y cuando salimos nos topamos con la escena. No te digo donde fue para no herir corazones.

¿Hay alguna parte del Perú que no conozcas?

Creo que el único sitio que me falta es Amazonas.

¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país?

Es una pregunta muy difícil, porque a mí el Perú me encanta de pies a cabeza.

¿Entonces dime lo que más te disgusta?

Me jode ver algunas ciudades lindas con basura tirada en sus calles.

¿Y no te llama la política?

¡Nooo! Ahí sí de lejos. Uno termina embarrado ahí.

¿Qué plato define a Luciano?

Te digo dos: la patita con maní y los tallarines verdes con bistec apanado.

¿Consideras que tienes ‘esquina’?

Me gustaría decirte que sí, pero soy bien colorado. Aunque creo que algo.

¿Eres ‘chelero’?

Cien por ciento.

¿Juerguero?

No. Hace años que no me pego una ‘bomba’.

¿A qué le tienes miedo?

Ahorita a que las picanterías tradicionales no sobrevivan a esta pandemia.

¿Te consideras un ‘pata’ con ‘jale’?

Me considero normal. Creo que tener pantalla hace que tengas más ‘jale’.

¿Alguna vez te han choteado?

Claro. A quién no.

¿Cuántas veces?

Pocas.

¿Eres el yerno soñado?

Quizás, ah, ja, ja. Me considero un buen tipo…

Gracias por ser tan espontáneo, Luciano.

A ti, compare, por la entrevista. ‘Chaufa’.

***

SEPA QUE…

El Perú tiene poco más de 32 millones de habitantes y México supera los 125 millones.