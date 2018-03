Luis Castañeda no descartó que su hijo postule a la alcaldía de Lima

Aunque Solidaridad Nacional todavía no tiene candidato para las próximas elecciones municipales, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, dijo que su partido sí participará.



“(Solidaridad) sí va a tener candidato, es lógico, es un partido político y participa en estos eventos, más aún cuando Solidaridad ha participado en todos los eventos electorales", afirmó en diálogo con "Buenos Días Perú"



Pero eso no es todo. Castañeda Lossio no descartó que su hijo Luis Castañeda Pardo sea candidato para alcaldía de Lima.



“ No lo puedo negar, porque es una persona que ha sido regidor de La Molina, ha sido regidor de Lima, y allí pueden analizar sus votaciones, que sería bueno. Es un chico que tiene dos profesiones, tiene posgrados, etc,”, afirmó Castañeda Lossio ante la prensa en el Teatro Segura.



El alcalde de Lima también señaló que otra posible postulante es la teniente alcaldesa Patricia Juárez, así como otras “personas suficientemente calificadas”. “Vamos a presentar buenos candidatos”, aseguró.