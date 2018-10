Luis Castañeda a lo Keiko Fujimori: No saludará a Jorge Muñoz hasta que el JNE lo declare ganador | VIDEO

Luego que todos los candidatos a la alcaldía de Lima saludaron a Jorge Muñoz por su triunfo en las recientes Elecciones 2018 , el saliente burgomaestre limeño, Luis Castañeda Lossio , no ha felicitado al nuevo ocupante del Sillón de Pizarro y la excusa que ha puesto, a lo Keiko Fujimori , es que esperará a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficialice su cargo edil.



"Todavía no lo he saludado. Envié a Martín Bustamante (regidor) que lo saludó ayer y yo no lo he hecho porque creo que hay que respetar el pronunciamiento del JNE", manifestó Luis Castañeda Lossio ante al prensa.

Luis Castañeda Lossio agregó que tras el pronunciamiento del JNE se reunirá con el nuevo alcalde de Lima Jorge Muñoz. "Hay que tener deferencia con las instituciones. Dado eso, encantado de enseñarle las obras. Es un respeto al Jurado Nacional de Elecciones", precisó.



Como se recuerda, en las elecciones presidenciales Keiko Fujimori indicó en reiteradas oportunidades que esperaría los resultados oficiales de las votaciones, ya que el margen entre ella y PPK eran mínimas, pero luego que la ONPE declarara como ganador a Pedro Pablo Kuczynski, la lideresa de Fuerza Popular no saludó el triunfo del ahora expresidente, un 'ejemplo' que ¿podría repetir Luis Castañeda Lossio?