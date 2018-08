Luis Castañeda estalla ante la prensa por el caso de Elías Cuba: "¡Qué más quieren si ya lo boté!" | VIDEO

Luego que Elías Cuba , ex alcalde de La Victoria y ex miembro del partido Solidaridad Nacional fuera detenido por encabezar la banda criminal 'Los intocables ediles' y el cobro de cupos millonarios a empresarios de Gamarra, Luis Castañeda Lossio reapareció ante la prensa y contestó a las interrogantes de los periodistas, donde trató de deslindar responsabilidad con los hechos que involucran a los ex integrantes de su partido Solidaridad Nacional.

Esta mañana, Luis Castañeda entre risas y respondía las preguntas de algunos periodistas quienes le cuestionaban sobre las medidas que debería realizar como líder del partido de Solidaridad Nacional para los candidatos en las próximas elecciones.

“Imagínese usted, ¿soy el único partido que ha tenido (candidatos involucrados en corrupción)?... Entonces pues, vamos a filtrar (a los próximos candidatos), vamos a remojarlos en alcohol (risas). Vamos a ser mucho más exigente”, indicó Luis Castañeda para canal N.

Ante las preguntas de los medios, Luis Castañeda trató de esquivar las consultas y muy incómodo señaló que también deberían preguntar a los otros partidos los filtros que tomarían para los próximos candidatos.

Luis Castañeda

“¿Por qué no le piden eso a todos los partidos? Ah, entonces, yo le voy a responder como miembro de todos los partidos. Todos los partidos van a querer botar (a los corruptos)”, exclamó el líder del partido de Solidaridad Nacional.

Por último, en referencia a Elías Cuba respondió lo siguiente: “¿Qué más quieren? Yo lo boté. No me justifico, esto ocurre en todos los partidos, pero qué bárbaro, busquen en otros partidos y vean qué pasa”, finalizó el alcalde de Lima.